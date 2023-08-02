НЛО, похожий на медузу, проплыл по небу над Мексикой – Видео

Мексиканка Марсела Гузман выложила в соцсеть видео с неопознанным летающим объектом, похожим на бледную медузу. Видео было снято на днях в штате Тамаулипас, Мексика, а местные СМИ сообщили, что похожий НЛО был также замечен в близлежащих штатах Нуэво-Леон и Коауила.

Объект выглядит как яркий огонек, над которым висит что-то вроде полупрозрачного светового купола.

Он медленно плывет по небу, а купол становится все шире и шире по мере того, как НЛО приближается к автору видео.

Ролик стал вирусным, собрав почти 5 миллионов просмотров, и многие местные жители взволнованно писали “На нас нападают инопланетяне!”

“Кто-нибудь еще где-нибудь видел это? Эта штука, которую вы видите там, начала описывать круг и исчезла, позже превратившись в очень маленькую звезду”, – описывает Марсела.

Среди пяти тысяч комментаторов, между напуганными и шутниками попадались и те, кто тоже видел этот НЛО:

“Я тоже это видел, я тогда сидел в автобусе и спросил своего отца, что это такое. Мы подумали, что это звезда, но потом оно описало круг и исчезло”, – написал один.

“Я также видел это, когда гостил в доме моих бабушки и дедушки. Я видел как он приблизился на расстояние нескольких метров к самолету и выпустил кольца дыма, прежде чем исчезнуть”, – написал другой.

В настоящее время так и не было определено, что это могло быть такое (если это не корабль пришельцев).

Версии о китайских фонариках и беспилотниках были раскритикованы и люди уверяли, что объект совсем не похож ни на первое, ни на второе. И уж тем более не похож на улетевший детский шарик.

Более любопытная версия гласит, что это какая-то хитрая проекция с земли на небо с помощи неназванного прибора. Но тогда получается, что какой-то шутник объездил с этой проекция за ночь несколько штатов? Что-то нестыкуется.