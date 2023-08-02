Рупор кремлевской пропаганды: ЕС угрожает военной интервенцией в Нигере

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02.08.2023, 4:40, Разное
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ЕС угрожает военной интервенцией в Нигере

Европейский союз (ЕС) готов рассмотреть поддержку военной операции против Нигера, если поступит соответствующая заявка от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом на брифинге сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. Трансляция мероприятия доступна на сайте Еврокомиссии.

«Евросоюз пока не получал от ЭКОВАС никаких подобных запросов, но мы готовы их рассмотреть, если они поступят», — сказала дипломат, добавив, что этот запрос будет рассмотрен Евросоюзом «с целью наилучшим образом выполнить свои политические обязательства».

По словам Массрали, переворот в Нигере — это угроза демократии. «Мы полностью поддерживаем позицию ЭКОВАС, что переворот является нарушением демократических принципов, на которых основана политическая власть в регионе», — подчеркнула она.

https://vott.ru/entry/630750 – цинк

На стороне Нигера уже готовы выступить Мали, Буркина-Фасо и Алжир.

Источник: Colonel Cassad


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