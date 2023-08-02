 

Как спастись от жары в квартире

02.08.2023, 4:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Летом крайне актуальным становится вопрос, как легче пережить высокую температуру воздуха. Врач-педиатр Дмитрий Ким рассказал, как можно спастись от жары дома.

По мнению эксперта, в квартире необходимо чаще проводить влажную уборку. Это позволит охладить помещение, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Такой совет россиянам дал врач-педиатр Дмитрий Ким, его слова передает издание “Подмосковье сегодня”. Также для спасения от жары можно использовать кондиционеры. При этом важно понимать, что не все подобные приспособления обновляют воздух. Кроме того, специалист посоветовал принимать прохладный душ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Набор студентов с долгами за обучение на войну на Украине

02.08 / НЛО, похожий на медузу, проплыл по небу над Мексикой – Видео

02.08 / Рупор кремлевской пропаганды: ЕС угрожает военной интервенцией в Нигере

02.08 / “Таких за версту видишь” – 10 признаков маньяка-убийцы

02.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Фанфик по “Ведьмаку”

02.08 / Мнение: Откуда взялся Суперджет

02.08 / Богатые и знаменитые, «новая этика» и правосудие

02.08 / Рупор кремлевской пропаганды: В России арестовали собственность олигарха Ахметова

02.08 / Турэксперт посоветовал бронировать гостиницу в день заселения для экономии

02.08 / Сочи подождет: где лучше отдохнуть в августе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика