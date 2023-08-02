Как спастись от жары в квартире

Летом крайне актуальным становится вопрос, как легче пережить высокую температуру воздуха. Врач-педиатр Дмитрий Ким рассказал, как можно спастись от жары дома.

По мнению эксперта, в квартире необходимо чаще проводить влажную уборку. Это позволит охладить помещение, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Такой совет россиянам дал врач-педиатр Дмитрий Ким, его слова передает издание “Подмосковье сегодня”. Также для спасения от жары можно использовать кондиционеры. При этом важно понимать, что не все подобные приспособления обновляют воздух. Кроме того, специалист посоветовал принимать прохладный душ.