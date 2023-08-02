 

“Таких за версту видишь” – 10 признаков маньяка-убийцы

02.08.2023, 4:10, Разное
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С точки зрения физиогномики, внешность маньяков-убийц примерно одинакова, за исключением некоторых красавцев-преступников вроде Теда Банди. Нужно обращать внимание на людей с резко ассиметричными лицами и пугающим поведением. Об этом рассказала эксперт в области распознавания людей по облику Елена Мифф.

Пятый канал опубликовал подробный разговор со специалистом, а “Дни.ру” решили сделать памятку о типичных признаках маньяка-убийцы.

1. У них застывший взгляд глаза в глаза, который подпитывается страхом жертвы.

2. Ярко выражена лобная зона — сигнализирует о садистских наклонностях.

3. Маньяки встречаются с объемными скулами.

4. У них часто квадратные челюсти.

5. Подбородок угловатый и выдается вперед.

6. Маньяки-убийцы нередко обладают длинным носом с загнутым вниз кончиком.

7. Нехороший сигнал — большие глазницы.

8. Отличительный признак маньяка — тонкие губы.

9. Также у неадекватных безумцев бывают хорошо развитые клыки.

10. Явный повод побеспокоиться — колкие волчьи глаза

“Когда в транспорте подходят вплотную “потереться”, это тоже нехороший звоночек. Но таких, правда, за версту видишь без знания физиогномики”, — отметила Елена. По ее словам,
наличие у человека черт маньяка не всегда указывает на то, что он стопроцентно будет проявлять свои наклонности. Однако рядом с ним все же стоит оставаться бдительными.


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