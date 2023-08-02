Французские полицейские в знак протеста реагируют только на экстренные вызовы после ареста участников жестокого избиения в Марселе

Поскольку закон запрещает забастовки полицейских во Франции, они решили массово взять больничный или реагировать лишь на экстренные вызовы в рамках общенациональной акции протеста. Таким способом полицейские протестуют против решения суда задержать их коллегу из Марселя, обвиняемого в жестоком избиении 22-летнего мужчины, который после этого частично лишился зрения и получил серьёзные травмы черепа. Кроме того, офицеры полиции обвиняют правительство в неспособности защитить их от агрессивных нападок во время исполнения обязанностей, пишет The Daily Telegraph.



AP

Полицейские по всей Франции откликнулись на призыв профсоюзов и сократили круг выполняемых обязанностей до минимума либо вышли на больничный в рамках общенациональной акции протеста против задержания их коллеги, обвиняемого в том, что он был одним из участников жестокого избиения в Марселе, после которого пострадавший частично лишился зрения, а его череп был серьёзно деформирован. Многие полицейские также заявляют, что больше не в состоянии работать в нынешних условиях и рассматривают возможность увольнения, сообщает The Daily Telegraph.

«Я думаю, что мы той достигли точки, когда должна произойти эволюция в системе правосудия — а возможно, и в полиции. Мы тоже не против эволюции», — рассказал в беседе с журналистами 44-летний полицейский Оливье из региона Шампань во Франции, который также присоединился к общей акции протеста. Обычно он ежедневно патрулирует городские улицы, однако теперь в основном сидит в участке и реагирует только на экстренные вызовы, закрывая глаза на мелкие правонарушения, говорится в статье.

«Во Франции за последние несколько лет произошло много изменений, включая рост количества беспорядков с применением насилия протестующими, так что мы уже сыты этим по горло», — также подчеркнул Оливье. По его словам, хотя раньше полиции уже приходилось иметь дело с протестующими во время акций «жёлтых жилетов» и митингов против пенсионной реформы, однако последние вспышки насилия были худшими, с которыми он когда-либо сталкивался за всю свою 23-летнюю карьеру службы в полиции.

«Это было насилие, которого я никогда раньше не видел», — рассказал полицейский, который был шокирован наблюдать такую картину в своём обычно тихом городке с населением около 60 тыс. человек, говорится в статье. При этом сами сотрудники полиции, которым приходится урегулировать эти беспорядки, постоянно рискуют оказаться в числе обвиняемых. «В отношении полицейских никогда не существует презумпции невиновности. Ты моментально виноват», — заявил Оливер, поясняя, почему он решил принять участие в акции.

Как и сотни других сотрудников полиции по всей стране, он откликнулся на призывы профсоюзов выполнять лишь самый минимум обязанностей в рамках общенациональной акции протеста, пишет The Daily Telegraph. Катализатором для её проведения стало решение суда о том, чтобы заключить под стражу полицейского из Марселя, который обвиняется в том, что он принимал участие в жестоком избиении 22-летнего мужчины во время беспорядков, охвативших Францию в начале июля.

Согласно данным предварительного расследования, задержанный офицер, входивший в полицейскую бригаду по борьбе с преступностью, был одним из четырёх обвиняемых в жестоком нападении на 22-летнего мужчину в Марселе, после чего пострадавший получил серьёзные увечья и на время впал в кому. По словам пострадавшего Хеди, он не принимал никакого участия в беспорядках и шёл домой с работы вместе с другом рано утром 2 июля, когда они столкнулись с группой полицейских, после чего и произошёл этот инцидент.

Как зафиксировали камеры видеонаблюдения, полицейские выстрелили ему в голову из автомата, предназначенного для подавления массовых беспорядков, а также избили его настолько сильно, что сломали челюсть. В результате Хеди впал в кому, после чего врачам пришлось удалить значительную часть его черепа. Это привело к тому, что его голова осталась изуродованной, а также он частично потерял зрение на один глаз, сообщается в статье.

Позднее Хеди рассказал о своих травмах в интервью французским СМИ. «Иногда мне кажется, что это сон и я скоро проснусь, но потом я всегда просыпаюсь с такой деформированной головой, с этими мигренями и с замутнённым зрением. Это тяжело вынести», — пояснил он во время недавнего интервью. На этих кадрах молодой мужчина выглядит «шокирующе изуродованным», пишет The Daily Telegraph.

Массовые беспорядки вспыхнули во Франции 27 июня после того, как в пригороде Парижа сотрудники полиции застрелили подростка североафриканского происхождения. Однако последовавшие за этим события стали поводом для того, чтобы на национальном уровне заговорить и о том, что сами полицейские часто становятся жертвами насилия. Полицейские по всей Франции расценили недавнее задержание своего коллеги как показатель того, что общество «больше не ценит работу, которую они выполняют, и риски, на которые они идут», говорится в статье.

Но поскольку полиция считается жизненно важной службой и по закону её сотрудникам не разрешено бастовать, сотни полицейских решили оформить больничные листы. В результате сократилось число полицейских, которые сопровождают подозреваемых в суде, а также стало меньше ночных охранников во французских тюрьмах. В минувший четверг министр внутренних дел Джеральд Дарманин заявил, что около 5% личного состава оформили отпуск по болезни или отказались работать, сообщает The Daily Telegraph.

Как рассказал Николя, один из 600 офицеров в Марселе, которые взяли отпуск по болезни, он уже «не может больше этого терпеть» и рассматривает возможность увольнения. «Нас не поддерживают ни в сфере иерархической структуры, ни в политической. Так что в определённом смысле, с меня хватит», — заявил он в интервью французской радиостанции RTL.

Его коллеги из Тулузы также поставили под сомнение целесообразность решения судьи поместить обвиняемого сотрудника марсельской полиции в предварительное заключение вместо домашнего ареста. Они рассказали журналистам, что ощущают себя «покинутыми», говорится в статье. «В чём была цель? Кроме того, чтобы унизить нас и позволить нашим обидчикам думать, что всё позволено?» — заявил один из опрошенных офицеров.

Оливье тоже считает, что данное решение судьи было несправедливым, поэтому он поддержал инициативу профсоюзов по проведению общенациональной акции. «Мы не просим, чтобы мы были выше закона. Мы лишь просим уважения к себе в том, что касается нашей профессии. Мы знаем, что никто не может быть выше закона, однако никто при этом не должен быть ниже закона», — подчеркнул он.

В то же время следователи Генеральной инспекции национальной полиции и юстиции (IGPN) заявили, что далеко не все полицейские, проходящие по делу о жестоком избиении Хеди, в полной мере изъявили готовность сотрудничать с системой правосудия. «Ни один полицейский не желает сотрудничать при расследовании, до такой степени, что они даже затрудняются идентифицировать себя на видеозаписях», — сообщается в отчёте следователей.

В данный момент сотрудники IGPN ведут расследование в отношении около 30 жалоб на действия полицейских во время недавних беспорядков, включая смерть 27-летнего Мохамеда Бендрисса и ослепление его 21-летнего двоюродного брата Абделькарима, который получил ранение во время столкновений.

Что касается дела Хеди, то суд принял решение задержать единственного из группы обвиняемых офицера полиции, у которого во время инцидента был при себе автомат для подавления массовых беспорядков. Это было сделано по требованию прокурора для того, чтобы обвиняемые «не советовались друг с другом», поясняется в статье.

Дело в том, что в то время как двое из четырёх обвиняемых полицейских признали свою причастность к избиению, сотрудник СИЗО, которого опознали на кадрах записи по футболке, отрицает своё участие и утверждает, что он «ничего не помнит» о событиях той ночи и не узнаёт сам себя на видео. Четвёртый полицейский также утверждает, что он не помнит, что происходило в ту ночь. Сообщается также, что он отказывался фотографироваться для своего опознания жертвой, сославшись на «проблемы безопасности».

В свою очередь, один из полицейских профсоюзов Unité SGP Police опубликовал список собственных требований к властям. В числе этих требований, в частности, предоставление особого статуса тем полицейским, которые находятся под стражей, а также обеспечение анонимности всех полицейских агентов, которым предъявлены судебные обвинения, говорится в статье.

Как считает журналист Валентин Жендро, который также занимается расследованиями и несколько месяцев работал в Париже в 2019 году в качестве полицейского под прикрытием, нынешняя ситуация является исключительной. По его словам, он был «поражён» недавними призывами профсоюзов к прекращению работы: «Я думаю, что надо напомнить полиции про её место, потому что складывается такое впечатление, что некоторые полицейские полагают, что у них есть все права, но нет никаких обязанностей», — подчеркнул Жендро.



По мнению журналиста, некоторые полицейские испытывают «чувство безнаказанности» и уверены, что они сами вправе вершить правосудие. «Я видел, как полицейские прибегали к насилию и избивали людей, потому что считали, что система правосудия действует недостаточно быстро и что она слишком слаба. Поэтому они сами вершили правосудие», — рассказал Жендро, описывая свой опыт работы в подразделении парижской полиции.

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