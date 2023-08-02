 

Рупор кремлевской пропаганды: Фанфик по “Ведьмаку”

02.08.2023, 3:15, Разное
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Пока был в дороге, с оказией досмотрел окончание "Ведьмака".

Авторы в основном продолжали лепить отсебятину, которую перемежали дешевыми попытками давать отдельные куски сюжета топором вырубленные из книжного первоисточника (вроде похождений Цири в пустыне Карат). Получилось прямо скажем не очень.

Вкупе с посредственной графикой, невпечатляющими экш-сценами (еще и глупо поставленными), а также провальным подбором актеров в стиле "Ложа БЛМ", впечатления где-то на уровне ужасной адаптации "Колеса Времени" Джордана и не менее позорного фан-фика по "Властелину колец".

Был ли у этой истории некий потенциал? Да был, в основном за счет книжного первоисточника и известной серии видеоигр. Собственно, деньги в сериал ввалили как раз потому, что потенциал был и на этом расчитывали заработать и прославиться.
Но желания не совпали с возможностями и талантом. Особенно это касается сценаристов и постановщиков.

В итоге весь этот потенциал был пущен по ветру, так как создатели в стиле "я автор – я так вижу", слепили из своих горячечных фантазий и обрывков первоисточника ужасного кадавра, которого по-хорошему этот самым ведьмак и должен был порешить за чеканную монету. В итоге, получился ужасный фанфик по "Ведьмаку" для какого-нибудь канала "ТВ-3".

PS. И да, немного про другое. Если вы не знали, то генерал Бел Риоз из "Основание и Империя" теперь страдающий гомосек. Живите теперь с этим. Теперь вы знаете истинные причины краха Галактической Империи. Психоистория безжалостна.

Источник: Colonel Cassad


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