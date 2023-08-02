Мнение: Откуда взялся Суперджет

Очень интересное журналистское расследование (про которые нам теперь в собственно России нужно забыть). Делает веселый блогер из Чехии – но он, естественно, наш человек, который просто успел вовремя сбежать. Зовут его Дмитрий Черносвитов, он по образованию авиаконструктор, что само по себе добавляет доверия его словам.

Я сначала и смотреть не хотел. Слушать, что Суперджет – дерьмо и никому не нужен, лишний сотый раз не хотелось, особенно учитывая, что меня-то как раз убеждать не надо, я в это и так верю, что называется, “сразу и навсегда”. Да и как не верить? Достаточно хотя бы того, что в России “почему-то” его разработкой занималось КБ Сухой – которое до этого не имело ни одного (!) запущенного в серию гражданского самолета! Ранее феномен “Сухого” объясняли тем, что Суперджет – это “самолет-конструктор”, туда, мол, почти всю начинку поставляли западные “партнеры”, а от боевых конструкторов “сушек” требовалось, типа, всего-ничего – всего лишь придумать планер, и они с этим худо-бедно справились…

Но! Тем оно и интересно, что автор, по сути, сам того не желая, практически спасает репутацию бедового “Суперджета”. Правда, специфическим образом: он там весьма убедительно, хотя и малость занудно, доказывает, что всё было еще проще. То есть никакого “конструктора с начинкой”, а попросту Суперджет – это упертый с Запада, а точнее из Германии, уже почти готовый самолет компании Дорнье, которая уже почти готова была его выпустить, но… обанкротилась в 2004 году.

Не знаю, так или нет, но версия безусловно красивая, и главное – сразу все встает на места. И креативный конструктор Погосян, и почему во главе компании ГГС (Гражданские самолеты Сухого) – молодой татарин-гебешник, не имеющий к авиации никакого отношения, и почему Суперджет, несмотря ни на что, все-таки как-то летает…

Вообще, интересный канал. Я посмотрел бегло дальше – там Дмитрий Черносвитов продолжает срывать покровы почти в каждом своем видео, разоблачая в том числе и “советскую конструкторскую школу”, в частности, доказывая, что наши знаменитые Ил-86 и Ил-96 просто слизали… у Боинга-707.

Опять же – очень похоже на правду. Отсталость только так и могла преодолеваться – воровать с Запада всё что можно и нельзя. Лучшие советские (и российские) инженеры-конструкторы – это гебисты. Отсюда, кстати, такое брезгливое презрение у российских власть предержащих к отечественным “технарям”. С их точки зрения, наши технари умеют только портить. Им, вон, доставили свеженький, с пылу с жару чертеж новейшего Дорнье – а они даже скопировать толком не смогли, все, что смогли слабать – кое-как летающий Суперджет.