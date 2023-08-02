 

Хотел обустроить участок, а влип в уголовное дело: вмешалась полиция

02.08.2023, 2:49, Новости дня
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Сотрудники МВД Кемеровской области расследуют дело о хищении железнодорожных шпал. Сообщается, что 28-летний россиянин незаконно присвоил себе новые детали железнодорожного полотна, чтобы использовать на земельном участке для строительства.

Речь идет о семи шпалах, которые, по версии следствия, мужчина вывез на арендованном грузовом авто. Облагородить свой объект недвижимости у него не вышло — вмешалась полиция и задержала подозреваемого. В региональном МВД возбудили уголовное дело.

Вот так вот: хотел обустроить участок, а влип в проблемы с законом. По данным пресс-службы, шпалы у мужчины изъяли. Как передает сайт VSE42.RU, ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ему светит до двух лет тюрьмы — это максимальное наказание по части 1 статьи УК РФ. .

Согласно информации МВД, подозреваемый по роду деятельности связан с транспортом и ему было известно, где находятся шпалы. Транспортные полицейские определили ущерб, который нанесли компании-владельцу: более 20 тысяч рублей.

Эта поучительная история напоминает россиянам, что стремление улучшить свой участок должно сопровождаться исключительно легальными поступками. Но, как говорится, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Между тем “Царьград” сообщает, что в Подмосковье создана рабочая группа для проверки 26639 объектов недвижимости.


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