Немецкие кибервойска страдают от рыночной экономики

Созданные шесть лет назад подразделения по защите цифрового и информационного пространств уже сравнялись по количеству служащих с ВМФ Германии. Но потребность в IT-специалистах всё ещё велика и армии трудно конкурировать за них с частным сектором экономики, выяснил немецкий телеканал Das Erste.



AP

Министр обороны Германии посетил расположение так называемых цифровых войск недалеко от города Бонн и ознакомился с техникой подразделения, пишет Das Erste.

Например, министру показали станцию спутниковой связи, помещающуюся в рюкзак, с помощью которой бундесвер три месяца назад организовал связь с командованием в Германии при эвакуации из Судана.

Специалисты подразделения геодезии продемонстрировали возможности самых современных измерительных автомашин создавать 3D-карты и, таким образом, поддерживать войска на марше. Кроме того, было продемонстрировано, как с помощью электромагнитных сигналов можно предотвратить детонацию спрятанных взрывных устройств.

После этого Писториус был проинформирован о работе IT-специалистов бундесвера, которые «в мирное время защищают цифровую инфраструктуру армии от хакерских атак, а также развивают готовность для собственных атак».

Комментируя итоги своего визита, Борис Писториус подчеркнул необходимость «чётких правил хакерских атак для Бундесвера». «Необходимо разработать правовое основание, в соответствии с которым Бундесверу будет разрешено проводить наступательные кибероперации», — пишет телеканал. Регулирование должно учитывать, что Бундесвер – это парламентская армия и решение об атаке должен принимать Бундестаг. «Что нам совсем не нужно, так это не знать, что нам можно делать в тот момент, когда возникнет потребность действовать», — заявил по итогам визита министр.

Телеканал Das Erste напоминает, что подразделение Бундесвера по защите «цифрового и информационного пространств» было создано 6 лет назад по инициативе Урсулы фон дер Ляйен. В настоящее время в цифровых войсках служат 15 тыс. солдат, не считая гражданского персонала. По общему количеству служащих цифровые войска сравнялись с военно-морским флотом Германии.

Присутствие в названии войск прилагательного «цифровые» не должно вводить в заблуждение, подчёркивает немецкий телеканал, так как они занимаются не только наступлением и обороной в киберпространстве. К задачам войск, во-первых, относятся общая IT-поддержка войск как в мирное время, так во время военных операций или манёвров. Во-вторых, цифровые войска занимаются коммуникацией с населением и информационным сопровождением деятельности Бундесвера. В-третьих, работой с геоинформацией, спутниками и составляют карты. Наконец, одно из подразделений собирает информацию и проводит спецоперации в цифровом пространстве.

Борис Писториус назвал части по защите цифрового и информационного пространств «глазами, ушами и центральной нервной системой вооружённых сил». «Важно знать, количество и характеристики танков, но не менее важно знать, как привести танки к цели», — считает министр, и как раз цифровые войска и собирают информацию, необходимую для достижения целей в современной войне.

Das Erste отмечает, подразделения цифровых войск Бундесвера испытывают большую потребность в IT-специалистах. В конце прошлого года немецкая армия отчиталась, что из 6 тыс. вакансий, предложенных армией в отделах, связанных с информационными технологиями, 1,5 тыс. остались не занятыми. Телеканал объясняет это тем, что «Бундесвер находится в жёсткой конкуренции с частным сектором» за IT-специалистов и не может «при оплате труда держаться на равных со свободной экономикой». Немецкое командование делает ставку на подготовку собственных специалистов в ведомственных университетах и академиях.

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