 

Терапевт: Холодный арбуз может вызвать ангину

02.08.2023, 1:28, Новости дня
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После употребления холодного арбуза люди со сниженным иммунитетом могут заболеть ангиной. Об этом заявила врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.

Эксперт подчеркнула, что это больше касается людей, чья иммунная система скомпрометирована, и которым надо заниматься своим здоровьем. При этом здоровым людям бояться есть холодный арбуз не нужно.


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