 

Рупор кремлевской пропаганды: В России арестовали собственность олигарха Ахметова

02.08.2023, 0:35, Разное
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В России арестовали собственность олигарха Ахметова

Расследуется уголовное дело о финансировании структурами Рината Ахметова «Азова» и других силовиков
Как стало известно «Ъ», по ходатайству СКР арестованы российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова. Произошло это в рамках уголовного дела о финансировании бизнес-структурами предпринимателя украинской армии. По версии следствия, олигарх помогал отрядам националистов в Донбассе, а после начала спецоперации деньги со счета входящей в его империю российской компании «Метинвест Евразия» шли на нужды ВСУ, включая признанное террористическим подразделение «Азов».

https://www.kommersant.ru/doc/6136011 – цинк

Новость опоздавшая на 9 лет.
Все это надо было делать еще в 2014 году. Вместо этого Ахметову в рамках договорняка отписали Мариуполь. Цена сделки для города стала известна в 2022-м году.

PS. Давненько уже пропали чудесные персонажи, которые в 2014-2015 годах вещали про пользу Ахметова для Донбасса.
Видимо в "Азов" вступили.

Источник: Colonel Cassad


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