Турэксперт посоветовал бронировать гостиницу в день заселения для экономии

Бронировать гостиницу лучше всего в день заселения. Это позволит сэкономить деньги во время путешествия, отмечает URA.ru.

По словам председателя правления межрегионального общественного объединения “Союз отельеров” Романа Сабиржанова, администрация гостиницы может предоставить существенную скидку в случае, если вы забронируете номер в день заселения. Эксперт пояснил, что пустующие номера стараются распродавать в том числе с помощью снижения цен.