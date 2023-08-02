 

Турэксперт посоветовал бронировать гостиницу в день заселения для экономии

02.08.2023, 0:07, Разное
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Бронировать гостиницу лучше всего в день заселения. Это позволит сэкономить деньги во время путешествия, отмечает URA.ru.

По словам председателя правления межрегионального общественного объединения “Союз отельеров” Романа Сабиржанова, администрация гостиницы может предоставить существенную скидку в случае, если вы забронируете номер в день заселения. Эксперт пояснил, что пустующие номера стараются распродавать в том числе с помощью снижения цен.


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