В РФ открыли прием предзаказов на электромобиль «Атом»

В РФ начали принимать заказы на новый электрический автомобиль «Атом».

Производством транспортного средства занимается отечественная компания «Кама». Для оформления заявки на покупку электрокара «Атом» в числе первых клиентов придется заплатить около 7 тысяч рублей. В том случае, если клиент откажется от покупки указали на возможность возврата средств. Модель представляет собой электрический хетчбэк на 4 места. Также в дальнейшем намерены выпустить купе, кроссовер и фургон.

Во всех версиях применили передний привод. Отечественный электрокар способен проехать до 500 километров без подзарядки, а также разгон модели достигает 7 секунд до 100 км в час.