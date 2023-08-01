 

В РФ открыли прием предзаказов на электромобиль «Атом»

01.08.2023, 23:58, Разное
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В РФ начали принимать заказы на новый электрический автомобиль «Атом».

Производством транспортного средства занимается отечественная компания «Кама». Для оформления заявки на покупку электрокара «Атом» в числе первых клиентов придется заплатить около 7 тысяч рублей. В том случае, если клиент откажется от покупки указали на возможность возврата средств. Модель представляет собой электрический хетчбэк на 4 места. Также в дальнейшем намерены выпустить купе, кроссовер и фургон.

Во всех версиях применили передний привод. Отечественный электрокар способен проехать до 500 километров без подзарядки, а также разгон модели достигает 7 секунд до 100 км в час.


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