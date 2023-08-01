 

Мнение: О главной, большой и безвозвратной утрате России… Украина, что ты наделала?

01.08.2023, 23:10, Разное
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Случилось страшное, но закономерное.

Опять же, задним умом понятно, что «к этому всё шло». Однако, могло и не прийти. А тут — вдруг #Украина. И «украинский кризис», обернувшийся многими, разными, крупными и малыми утратами. Достаточно просто посмотреть вокруг без шор, чтобы увидеть, как много уже потеряно. Хотя то были цветочки.

И вот пришла самая главная. Невосполнимая…

Последний оплот вольного либерализма в России — пал жертвой борьбы мнений.

Либеральная тусовка под руководством и патронажем признанного иноагентом либерального экономиста Владислава Иноземцева окончательно «вскрылась».

Ну что это за либерал, который мечтает о «сталинских методах» и «чёрных воронках»? И как тут не вспомнить, кстати, про «те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради кратковременной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности»?

Короче, природный чекизм таки выпер наружу. Может, оно и к лучшему. А других «либералов», кажется и не осталось вовсе.

Вам не грустно от этой потери?

Как Россия будет дальше, без «либерального» крыла?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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