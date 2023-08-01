 

В Москве задержали действовавших в фальшивых пунктах обмена валют мошенников

01.08.2023, 22:45, Новости дня
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В российской столице сотрудниками полиции задержаны участники преступного сообщества. Злоумышленников подозревают в серии мошенничеств под предлогом обмена валюты,

По данным издания “Вести Подмосковья”, ими оказались 13 граждан сопредельных государств. В отношении задержанных возбуждено 15 уголовных дел. Уточняется, что криминальный бизнес был организован группой сообщников весной 2022 года после введения ограничений на оборот наличной иностранной валюты.


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