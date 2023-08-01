 

Пикап Toyota Tundra нового поколения получил экстремальную версию AT37

01.08.2023, 22:35, Разное
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В российском офисе Arctic Trucks официально продемонстрировали доработанную версию пикапа Toyota Tundra.

Данный автомобиль оснащается увеличенными колесными дисками с диаметром от 17 до 37 дюймов. До настоящего времени прямые поставки пикапов Toyota Tundra на российский рынок не выполняли. Что касается технической части, в новинке применили 3,4-литровый турбированный мотор на 389 л.с. мощности с десятиступенчатой автоматической трансмиссией.

В гибридном исполнении пикап имеет общую отдачу 437 л.с. Во всех версиях предусмотрели систему полного привода. Пока остальные достоинства доработанной версии Toyota Tundra не раскрывают.


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