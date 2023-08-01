С платьем, костюмом, джинсами и пальто: как стилизовать модные в этом сезоне ремни-цепочки и аксессуары из кожи

Аксессуарам в создании образа всегда отводилась очень важная роль. При этом, как отмечают эксперты, обуви и сумки обновляются дизайнерскими домами практически каждый сезон, а до ремней у них зачастую не доходят руки. Но такой подход стилисты считают просто преступным, потому что ремень является весьма выразительным акцентом, способным поднять наряд на более высокий уровень.

Однако последние показы мод, предваряющие осенне-зимний сезон, вызывают приятное удивление, поскольку на подиумах было замечено множество ремней, которые стали трендом и в конечном итоге заняли доминирующее положение в лентах TikTok.

Триумфальное возвращение

Возвращение эффектных ремней в 2023 году совпало с возвращением приталенных топов с баской, которые были особенно популярны в двухтысячных. К ним прилагаются широкие эффектные ремни, разработанные известными модными домами.

За этим последовало массовое нашествие кожаных поясов, которые были надеты поверх самых разнообразных вещей, начиная от комбинезонов до свитеров и топов без бретелек. Кроме того, предлагается носить их и поверх костюмов и верхней одежды – плащей и пальто предстоящими осенью и зимой.

Появились и оригинальные модели в виде ремней-цепочек, состоящие из нескольких ярусов, которые предназначены для того, чтобы надевать их с платьями, юбками и брюками. Некоторые из таких аксессуаров представляют собой комбинацию кожаных деталей с цепочками, что смотрится весьма привлекательно и свежо.

Не забыли дизайнеры и о фурнитуре, в частности речь идет о креативных пряжках большого размера. Но хотя эффектные ремни были с одобрением встречены на подиумных показах, необходимо, чтобы они получили признание у широкой публики. И это произошло, представители поколения Z вдохнули новую жизнь в эффектные аксессуары, в частности, в тренд на ремни-цепочки.

В большой мере этому поспособствовал музыкальный фестивале Коачелла, который ежегодно проводится в США, в Калифорнии, в городе Индио. В апреле 2023 года на нем выступали знаменитости, на которых были замечены пояса-цепочки, дополнявшие их яркие наряды. Молодежными кумирами были созданы как гламурные образы в стиле семидесятых, так и современные модные луки с хрустальной бахромой.

Таким образом, в сезоне осень – 2023 ожидается бум, связанный с возвращением роскошных ремней, созданных дизайнерами и одобренных пользователями TikTok. Вот шесть вариантов, как стилизовать ремни-цепочки и аксессуары из кожи, способные преобразить ваш гардероб.

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Поверх пальто

Придайте немного гламура тренчу или пальто, надев поверх них эффектный пояс с крупной пряжкой. Поскольку толстое пальто добавляет объема, подберите ремень на несколько размеров больше или, что еще лучше, из эластичного материала.

С блейзером оверсайз

Необычный ремень с броской застежкой – отличный аксессуар для тех, кто хочет накинуть блейзер оверсайз на плечи и не заслонить им свой наряд.

С летним платьем

Носить широкий пояс – это хороший способ структурировать легкое, свободное летнее платье. Не придавайте слишком большого значения расположению ремня. Вместо этого поиграйте с объемом и, если сомневаетесь, сделайте выбор в пользу комфорта.

С джинсами с низкой посадкой

Чтобы ремень-цепочка смотрелся стильно, проигнорируйте шлевки. Оберните цепочку вокруг бедер несколько раз, чтобы чувствовать себя свободно. Проследите за тем, чтобы все подвески находились спереди.

С вечерним платьем

Тонкий пояс-цепочка придаст пикантности платью макси, если вы наденете его в один или несколько слоев на талию или на бедра. Большим плюсом будет, если и наряд, и пояс будут выполнены в одной цветовой гамме.

С нарядным комбинезоном

Нарядный комбинезон будет выглядеть еще более эффектно, если вы украсите его поясом-цепочкой на талии и наденете массивные золотые украшения в тон.