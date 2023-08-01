Не 37-й, но 2023-й. И за «слова» пощады не будет

Президент на своей пресс-конференции в ответ на подставной вопрос указал судам, что с «вредителями» надо бы построже.



Пресс-конференция президента РФ Путина по итогам второго саммита Россия—Африка. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

30 июля на пресс-конференции после саммита «Россия–Африка» специальный корреспондент «Коммерсанта», «звезда» президентского пула Андрей Колесников задал президенту РФ вопрос, никак вроде бы не связанный с повесткой дня. Играя в свободного журналиста самой свободной страны в мире, Колесников спросил: «Владимир Владимирович! В последнее время единственным наказанием для, так сказать, «сомневающейся части общества» является арест. Назову фамилии: например, Борис Кагарлицкий* на днях, Евгения Беркович, далеко не на днях. Скажите: люди арестованы за произнесенные или написанные слова. Нормально ли это? Слава богу, не 37-й год же у нас. Или некоторые, знаете, думают, что, а может быть, и 37-й?»

Президент слушал своего любимого журналиста и улыбался.

Я что-то не очень верю, что этот вопрос не был с ним согласован, и он, как это помягче сказать, к нему не готовился. Он ответил: «У нас 2023-й, и РФ находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть».

Впрочем, предсказуемо добавил, что не знает, «кто эти люди, что они сделали и что с ними сделали».

«Я говорю о своем отношении в целом к проблеме. На Украине за это расстреливают. Не за это, а за подобное… Это не значит, что мы должны так поступать, но мы должны иметь в виду, что для того, чтобы добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать определенные правила», — объяснил президент Колесникову, дав понять, что «за слова» пощады не будет.

Вот тут бы журналисту Колесникову и объяснить, кто такая Женя Беркович и Борис Кагарлицкий. Просветить своего президента, так сказать, пояснить, что обвинение против Беркович никак не связано с «вооруженным конфликтом с соседом». Но Колесников выслушал ответ и ничего не сказал. По мне, так он просто подставил тех, о ком спрашивал. Для меня очевидно, что этот вопрос был нужен для негодных целей.

На следующий день как раз состоялась апелляция на арест Жени Беркович и Светланы Петрийчук в Мосгорсуде. Суд оставил их под стражей, несмотря на все аргументы защиты, очередные упоминания об угрозе для жизни приемных детей Беркович и отсутствие аргументов со стороны следствия для продления ареста.

Такой искушенный «пиарщик» президента Путина, как спецкорреспондент «Коммерсанта», прекрасно знает, для чего он задает какие-то вопросы. Он прекрасно помнит традицию больших президентских пресс-конференций, во время которых журналистам удавалось задавать вопросы об арестованных людях, и это приводило к некоторым изменениям в их судьбах.

Подобные итоговые пресс-конференции президента обычно проходили в декабре или в начале следующего года. В прошлом году такая пресс-конференция была отменена.

1 февраля в 2007 года, то есть 16 лет назад, на большой пресс-конференции корреспондент радио «Маяк» спросил президента, слышал ли он о деле директора Сепычевской сельской школы из Верещагинского района Пермского края Александра Поносова. Его обвиняли в нарушении авторских прав Microsoft за использование нелицензионной версии Windows на 12 школьных компьютерах. Поносову грозило до пяти лет лишения свободы.

«Я не в курсе этого дела, — сказал тогда Путин. — Могу только сказать, что мы, конечно, взяли на себя обязательство защищать интеллектуальные права». И провел аналогию с проблемой наркомании: преследовать нужно не тех, кто употребляет, а тех, кто распространяет наркотики.

«Хватать и не пущать — самое простое дело», — сказал президент и назвал «дело Поносова» «чушью собачьей».

После этих слов чудесным образом это громкое дело было прекращено за «малозначительностью».

Следующий громкий случай «вмешательства президента» касался Оксаны Севастиди, осужденной на 6 лет «за госизмену» после того, как она отправила SMS своему знакомому в Грузию, сообщая о передвижении российской военной техники.

23 декабря 2016 года в ходе большой пресс-конференции президента РФ корреспондент RT спросил у Владимира Путина, не считает ли он слишком суровым приговор, вынесенный Севастиди. «На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она что-то написала в своих SMS-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит, это не представляло из себя никакой тайны большой», — ответил глава государства.

В марте 2017 года особым указом президента Севастиди была помилована и вышла на свободу.

И наконец, третий подобный случай: на большой президентской пресс-конференции в декабре 2019 года журналист Антон Желнов попросил президента Путина обратить внимание на дело активиста Константина Котова, осужденного на четыре года колонии за неоднократные нарушения порядка проведения митингов в Москве. Котов стал вторым человеком, осужденным по статье 212.1 УК, появившейся в 2014 году. Первым стал активист Ильдар Дадин, который получил три года колонии.

Антон Желнов поймал Путина уже после окончания пресс-конференции, но президент его выслушал и пообещал изучить обстоятельства дела активиста Котова. Он поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора активисту. Тогда же защитой Котова была подана жалоба о законности применения статьи 212.1 УК в Конституционный суд. (Ранее КС уже выносил решение о пересмотре приговора Ильдару Дадину, осужденному по той же статье, по которой позднее был осужден Котов.)

В апреле 2020 года Мосгорсуд смягчил приговор Котову до полутора лет колонии.

Кажется, с 2019 года других случаев, когда судьба арестованных круто менялась после того, как журналист задавал президенту РФ вопрос об их деле, не было. Но очевидно, что в 2023 году подобные случаи невозможны. И специальный корреспондент «Коммерсанта» Колесников об этом знает не хуже меня. Его диалог с президентом, на мой взгляд, был разыгран, как по нотам, и должен был дать судебной системе и обществу определенный сигнал. Сигнал был услышан.

А кроме того, для меня еще более очевидно, что дело Жени Беркович и Светланы Петрийчук — не так просто, как кажется на первый взгляд. И вокруг этого дела идет невидимая нам борьба.

Будем надеяться, что ее исход может быть лучше, чем нам сейчас кажется. Как пел великий Булат Окуджава, «не оставляйте стараний, маэстро…»

Зоя Светова,

обозреватель «Новой»

*Внесен в реестр иноагентов.

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