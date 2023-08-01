Мнение: Русские выиграли на турнире 450 млн рублей

В Саудовской Аравии прошёл крупнейший в мире турнир по Доте. Русская команда Тим Спирит (трое русских, два украинца) взяла главный приз, обыграв в финале европейскую Тим Ликвид (четыре шведа и поляк). Ещё две русские команды, Бетбум Тим и 9Пандас, поделили 5 и 6 место (ссылка).

Саудиты молодцы. Компьютерные игры сейчас больше, чем кино, музыка и спорт — это огромный рынок и огромная аудитория. Важнейший в мире развлекательный пласт, пожалуй, даже если не учитывать его педагогический и пропагандистский разрезы.

Главная киберспортивная дисциплина — Дота 2. Это не значит, что каждый игрок или хотя бы каждый третий игрок увлекаются Дотой, мир игр очень большой, но из всех направлений, по которым вообще проводят офлайновые мероприятия, чемпионаты по Доте — главное направление.

При этом нашей планетой правят преимущественно люди в возрасте 50-70 лет, то есть поколение, которое концепцию компьютерных игр понимает плохо. Они по инерции ориентируются на кино, концерты и футбол, а игры до сих пор считают чем-то детским, малозначимым, нестатусным. Из-за этого компьютерным играм уделяют до нелепости мало внимания на высших уровнях: это сейчас сугубо народное развлечение.

Всё это открывает перед умными политиками и бизнесменами редкое по своей перспективности окно возможностей. Саудиты, затратив жалкие 15 млн долларов на призовой фонд и ещё немного денег на организацию праздника, организовали главное киберспортивное событие года. Сделка настолько выгодная, что если бы в ней были пострадавшие, я бы назвал её грабежом. Это как выменять у дикаря золотой самородок на два зеркальца и три гирлянды стеклянных бус.

Довольно долго к саудитам относились с известной долей предубеждения: их считали эдакими малограмотными агрессивными джигитами, которые вчера слезли с верблюда, и которые завтра обратно на верблюда залезут. В соцсетях нам показывали регион в виде нарезки для инстаграма: покрытые золотом автомобили, вычурный терраформинг, шеренги экскортниц в купальниках и всё прочее в том же духе, блестящее снаружи и до бесполезности пустое внутри.

Западный мир попал в ловушку своего цивилизаторства, очень сильно саудитов недооценил. Последние события на нефтяном рынке, на финансовых рынках, на полях сражений показали, что привычное представление Запада о регионе — умные евреи в окружении глупых арабов — или вовсе неверно, или как минимум устарело. Теперь мы видим, что Израиль с каждым годом всё больше похож на обычную несчастную страну третьего мира, тогда как Саудовская Аравия (и некоторые её соседи) демонстрируют впечатляющий прогресс.

Многие предприниматели вполне осознанно перебираются сейчас в Дубай и Эр-Рияд. Да, климат там плох, но инфраструктура хорошая, а политическое руководство — очень вменяемое. Про Тель-Авив, Дублин и Сан-Франциско сказать то же самое уже нельзя. Тридцать лет назад условной Британией правили умные аристократы, тогда как условной Саудовской Аравией — неуклюжие новички, явно уступающие европейцам по опыту и талантам. Сейчас ситуация обратная. Саудиты демонстрируют вменяемую, адекватную и патриотическую политику, тогда как высокие кабинеты Европы напоминают нечто среднее между психиатрической клиникой и борделем…

Впрочем, коллеги, окно возможностей ещё не закрылось. Организовать киберспортивный турнир высшего уровня можно и в России, при этом способы защитить его от санкций и, вообще, от Запада существуют. Пока поколение политиков не сменилось, бюджет подобных начинаний может быть очень скромным, потянет любой участник русского списка Форбс.

Как знать, может быть, глядя на арабов, что-то подобное устроим в следующем году у себя и мы?