Мнение: Бегство из леволиберальной Америки, жульничество Теслы и американцы без стиральных машин

1. Бизнес и платёжеспособное население массово покидают те штаты США, где правят политики-демократы и где доминирует леволиберальная повестка – радуга, БЛМ, неомарксизм, зеленобесие, вот это вот всё. Повестка несёт с собой рост преступности и наркомании, а также высокие налоги, с помощью которых местные власти финансируют «поддержку» меньшинств.

В прошлом году в один только штат Флорида, который особенно активно сопротивляется внедрению повесточки, переехали 319 тысяч американцев. Налоговые поступления во Флориде выросли более чем на 12 миллиардов. Рост показали также Техас, Колорадо, Аризона и другие консервативные (по меркам 2023) штаты, привлекательные для зажиточных релокантов. Демократические леволиберальные штаты несут заметные налоговые потери (ссылка).



Так, солнечная Калифорния потеряла 340 миллионов долларов налоговых поступлений из-за релокации бизнеса и среднего класса, 300 миллионов потерял штат Нью-Йорк, 142 миллиона – Иллинойс, 135 миллионов – Нью-Джерси.

Потери демократических штатов на порядок меньше, чем приобретения республиканских: может быть, из-за инфляции, или потому что в США продолжает расти население за счёт внешней миграции (преимущественно из Латинской Америки), и мигранты оседают в той же Калифорнии и Нью-Йорке. Кроме того, демократические штаты усердно доят налоговые соки из оставшегося там состоятельного населения.

2. Об очередном ловком фокусе креативного инженера (ссылка):



Летом 2022 года Tesla тайно создала специальную команду, которая отклоняет запросы клиентов, связанные с дальностью пробега электромобилей марки, выяснило агентство Reuters. Клиенты жаловались на недостаточный запас хода, однако команда перестала проводить удаленную диагностику и убеждала владельцев машин просто отказаться от техобслуживания. Издание полагает, что проблему вызвали сильно завышенные рекламные обещания Tesla. В ходе расследования Reuters вскрылись и другие примечательные особенности стиля ведения бизнеса компанией.

По информации Reuters, изначально сотрудники команды Tesla честно проводили удаленную диагностику электромобилей и пытались объяснить клиентам, что заявленный запас хода является лишь прогнозом, а аккумуляторы со временем теряют заряд, и это может повлиять на дальность езды. Однако, если диагностика обнаруживала другие проблемы, не связанные с запасом хода, руководство требовало, чтобы клиентам об этом не сообщали. Спустя некоторое время менеджеры приказали прекратить проведение удаленной диагностики автомобилей, и тысячам клиентов сказали, что с их электромобилями все в порядке даже без проверки. Сотрудникам говорили, что каждая отмененная встреча экономит Tesla около $1000.

Команда, занимавшаяся обработкой заявок, работала из Лас-Вегаса и постепенно увеличивала количество обрабатываемых заявок до 2000 в неделю, из них 750 просто закрывались без реальной помощи клиентам. Некоторые сотрудники отмечали отмененные заявки ударом в металлический ксилофон.

Кроме того, Tesla обновила приложение для смартфонов — убрала из него возможность забронировать посещение сервисного центра с жалобами на запас хода.

В большинстве случаев электромобили клиентов, которые жаловались на дальность хода, не нуждались в ремонте. Причиной стали действия самой компании, которая завысила в рекламе данные о дальности пробега своих машин на одной зарядке.

Ранее в этом году Tesla была оштрафована южнокорейскими регулирующими органами, которые обнаружили, что в холодную погоду автомобили реализуют только половину своего обещанного пробега. Другое исследование показало, что дальность трех моделей Tesla в среднем на 26% ниже заявленных диапазонов.

Tesla, по информации источников, еще 10 лет назад настроила программное обеспечение так, чтобы оно показывало больше километров перед поездкой, чем электромобиль фактически может проехать.

Реальная дальность приближалась к ожидаемой только после того, как заряд аккумулятора опускался ниже 50%.

История повторяется в виде фарса. Сто лет назад главным предпринимателем Америки был инженерный и управленческий гений, Генри Форд. Сейчас — гений самопиара и креативных шоу, Илон Маск.

3. Если верить скриншоту ниже, то в большей части американских квартир отсутствует не только нормальный интернет, но собственная стиральная машина. Для ежедневной стирки вороха грязного белья приходится спускаться в подвал (ссылка):

Интересно, что заставляет американских домовладельцев оставаться на уровне технологий прошлого века? Полагаю, те же пережитки варварства, которые мешают им расстаться с имперской системой мер, со всеми этими богомерзкими фунтами и галлонами.