Малышева: Мочегонные препараты могут вызвать подагру

Известные врачи Елена Малышева и Герман Гандельман обратили внимание россиян на потенциальные опасности мочегонных средств, связанные с их влиянием на суставное воспаление.

По предупреждению медиков, люди, страдающие склонностью к подагре, должны быть особенно осторожны при использовании мочегонных препаратов, так как они могут спровоцировать приступы с острыми и мучительными симптомами. Кардиолог Герман Гандельман отметил, что при приеме мочегонных средств организм начинает задерживать мочевую кислоту в качестве компенсации. При повышенном уровне мочевой кислоты в крови её кристаллы могут перемещаться вместе с кровотоком к суставам, раздражая и повреждая их и вызывая воспаление. В результате возникают приступы, сопровождающиеся отеками, покраснением суставов, ограниченной подвижностью и интенсивной болью. Наиболее часто сустав у основания большого пальца ступни страдает при подагре.

“Первым проявлением подагры может быть шишка и боль у основания большого пальца”, – подчеркнула Елена Малышева, описывая симптомы этого заболевания.