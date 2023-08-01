 

Малышева: Мочегонные препараты могут вызвать подагру

01.08.2023, 20:12, Разное
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Известные врачи Елена Малышева и Герман Гандельман обратили внимание россиян на потенциальные опасности мочегонных средств, связанные с их влиянием на суставное воспаление.

По предупреждению медиков, люди, страдающие склонностью к подагре, должны быть особенно осторожны при использовании мочегонных препаратов, так как они могут спровоцировать приступы с острыми и мучительными симптомами. Кардиолог Герман Гандельман отметил, что при приеме мочегонных средств организм начинает задерживать мочевую кислоту в качестве компенсации. При повышенном уровне мочевой кислоты в крови её кристаллы могут перемещаться вместе с кровотоком к суставам, раздражая и повреждая их и вызывая воспаление. В результате возникают приступы, сопровождающиеся отеками, покраснением суставов, ограниченной подвижностью и интенсивной болью. Наиболее часто сустав у основания большого пальца ступни страдает при подагре.

“Первым проявлением подагры может быть шишка и боль у основания большого пальца”, – подчеркнула Елена Малышева, описывая симптомы этого заболевания.


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