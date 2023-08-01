 

Народного артиста Юрия Назарова госпитализировали в Москве после падения в метро

01.08.2023, 20:00, Разное
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Народного артиста России Юрия Назарова госпитализировали в результате инцидента. По информации, которая стала доступна прессе, артист пострадал из-за падения в московском метрополитене.

“Назаров неудачно упал на станции метро и был экстренно госпитализирован с травмой ноги. После обследования у него не обнаружили перелома, выявлен ушиб бедра”, — цитирует источника Пятый канал.

Стоит отметить, что в мае Юрию Назарову исполнилось 86 лет. На данный момент жизни актера ничто не угрожает.


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