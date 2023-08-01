Aмериканские власти ищут вредоносное китайское ПО в ключевых секторах инфраструктуры военных баз США

Представители американских ведомств ищут вредоносную компьютерную программу, которую китайские хакеры могли внедрить в инфраструктуру американских военных баз. Речь идет о защите среди прочего систем водоснабжения, трубопроводов, железнодорожных и авиационных систем. Кроме того, такое ПО может негативно повлиять на боевую готовность США. ABC News подчеркивает, что такая киберугроза лишь усилит и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином.

Китай мог внедрить вредоносное ПО в ключевые инженерные системы, снабжающие американские военные базы по всему миру. Такая возможность, скорее всего, усилит недавнюю напряжённость между Вашингтоном и Пекином. К нам присоединяется корреспондент АВС в Белом доме Мэри Алис Паркс из Вашингтона, она расскажет свежие подробности. Мэри Алис, доброе утро!

МЭРИ АЛИС ПАРКС, корреспондент АВС: Доброе утро! Очевидно, что администрация находится в состоянии повышенной готовности, когда речь идёт о киберугрозах. Власти призывают местные коммунальные службы, обслуживающие военные базы, усилить свою бдительность.

Сегодня утром поступило новое сообщение от New York Times о том, что федеральное правительство срочно пытается найти вредоносное компьютерное ПО, которое может стать катастрофичным для инфраструктуры и боевой готовности Соединённых Штатов.

Представитель Совета национальной безопасности в заявлении сообщил ABC News, что администрация Байдена неустанно работает над тем, чтобы защитить США от любых сбоев в работе нашей критически важной инфраструктуры, в том числе путём координации межведомственных усилий по защите среди прочего систем водоснабжения, трубопроводов, железнодорожных и авиационных систем.

В мае администрация Байдена опубликовала сообщение о том, что наблюдается увеличение киберактивности, спонсируемой китайским правительством. Эта деятельность затрагивает сети во всех секторах критически важной инфраструктуры США. Администрация призывает партнёров по коммунальному хозяйству усилить свою киберзащиту.

ДЖОН КИРБИ, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям: Мы собираемся продолжить оценку среды киберпространства.

Ранее в этом месяце компания Microsoft* обвинила китайских хакеров в этом серьёзном взломе учётных записей электронной почты по меньшей мере в двух правительственных учреждениях. Этот взлом подчёркивает необходимость повышения бдительности и усиления защиты внутри частных организаций.

ДЖОН КИРБИ, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям: Мы не видели ничего, что заставило бы нас оспорить вывод Microsoft* о том, что это была хакерская группа из КНР.

Киберугроза — лишь одна из составляющих напряжённых отношений между Соединёнными Штатами и Китаем. В июне был риск столкновения американского и китайского судов в Тайваньском проливе. В мае китайский истребитель пролетел прямо перед американским реактивным самолетом.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты работают над тем, чтобы сохранить мир.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Мы делаем это частично за счёт привлечения Китая, но также, по мере необходимости, противодействуя его усилиям по подрыву свободы.

МЭРИ АЛИС ПАРКС, корреспондент АВС: И на этой неделе Соединённые Штаты объявили о выделении военной помощи Тайваню на 345 миллионов долларов. Очевидно, что это отчасти было сделано, чтобы Китай дважды подумал о любом потенциальном нападении на остров. Джио?

Да, это исторический пакет военной помощи. Мэри Алис, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 30 июля 2023 года.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.07.2022.

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