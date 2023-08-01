Макрон за сутки 19 раз позвонил лидеру нигерских мятежников

Генерал Абдурахман Чиани, захвативший власть в Нигере в результате военного переворота, рассказал, что ему в первый день мятежа 19 раз позвонил президент Франции Эммануэль Макрон.

В беседе французский лидер признался, что ему просто не с кем больше поговорить.

Общая продолжительность общения Чиани с Макроном составила 8,5 часов. За это время они успели обсудить вопросы поставок урана, судьбу свергнутого президента Базума, ситуацию на Украине, результаты футбольных матчей и другие темы. Макрон признался, что после того, как его номер внесли в чёрный список в Кремле и в Киеве, ему не с кем больше пообщаться. При этом президент Франции заверил генерала, что тот также может звонить ему в любое время дня и ночи, поскольку он ничем не занят.

– Знаете, это не было похоже на звонок разъярённого лидера метрополии, от которой отделилась колония, – говорит генерал Чиани. – Господин Макрон больше напомнил мне несчастного мальчишку, которому строгая учительница не разрешает общаться с друзьями. Он много рассказывал о своём детстве и даже хотел выйти на видеосвязь, чтобы показать свою коллекцию жуков. Я отказался, сославшись на необходимость управлять государством. Но, думаю, он ещё позвонит.

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