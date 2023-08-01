Таро-прогноз на август 2023 года для каждого знака зодиака

Венера будет ретроградной, а Меркурий будет под влиянием Девы на протяжении всего августа 2023 года, а это значит, что новый месяц несет очень много важных открытий, осознаний и разговоров. Этот месяц обещает быть очень насыщенным для всех знаков зодиака. А чего конкретно ждать, подскажет Таро-прогноз.

Овен: король жезлов, шестерка мечей, “Справедливость”

В глубине души вы знаете, что хотите сделать, но сомневаетесь в собственных мотивах. Сочетание “Справедливости” и короля жезлов побуждает вас повиноваться своим внутренним инстинктам. Не отговаривайте себя от этого по рациональным или практическим причинам. Дерзайте и заставьте это сработать.

Шестерка мечей указывает на какие-то перемены, связанные с отъездом или переездом. Кажется, какой-то жизненный этап подходит к своему естественному завершению. Пришло время подвести итоги и двигаться к чему-то новому.

Телец: тройка кубков, тройка мечей, туз пентаклей

Возможно, вы нуждаетесь в обновлении своего круга общения. Пожалуй, среди тех, кто находится рядом с вами, слишком много негативных или даже токсичных людей. Возможно, есть такие, кто предпочитает осуждать и критиковать, вместо того чтобы просто желать вам добра.

Тройка кубков показывает, что вокруг вас тоже много веселых людей, и это прекрасно, однако вам нужно нечто большее. Вам нужны люди, на которых можно опереться. Поэтому туз пентаклей просит вас открыться для новых знакомств в этом месяце.

Близнецы: девятка кубков, двойка мечей, “Императрица”

У каждого желания есть цена, но мы всегда готовы заплатить ее, если это желание искреннее и по-настоящему значимое для нас. Двойка мечей просит вас четко определить, каковы ваши мечты прямо сейчас, быть сосредоточенными и непоколебимыми. Девятка кубков дарует вам полное исполнение желаний, так что не тратьте эту космическую энергию на что-то незначительное или мимолетное.

“Императрица” намекает, что это касается любви, романтики, страсти, семьи, детей. Сделайте ваши отношения более плодотворными, изобильными, любящими и радостными. Возможно, вы создадите или увеличите свою семью, встретите новых друзей, найдете любовь или возобновите отношения после расставания.

Рак: король кубков, король мечей, тройка жезлов

Лидерство – ключевая тема предстоящего месяца, и вам будут предоставлены удивительные возможности проявить себя. Король кубков видит, что вы предлагаете эмоционально грамотные советы и поддержку нуждающимся людям. Король мечей видит, что вы даете проницательные и мудрые жизненные советы по практическим стрессовым вопросам.

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У вас есть не только сочувствие, но и умные идеи и решения, и люди хотят их услышать. Тройка жезлов показывает, что эти возможности для руководства появятся как гром среди ясного неба, поэтому всегда будьте готовы прислушаться. Вы можете изменить жизни людей в августе этого года.

Лев: двойка жезлов, девятка жезлов, шестерка жезлов

Трио жезлов усиливает вашу энергетику и притягивает в вашу жизнь все самое лучшее. Двойка жезлов просит вас расставить приоритеты в том, над чем вы больше всего хотите работать или чему рады. Шестерка жезлов показывает, что прямо сейчас вы можете легко создавать перспективные возможности для себя. Девятка жезлов призывает вас использовать инициативность и везение для решения проблем в вашей жизни.

Вас ждут новые приключения, интересные стимулы и исследования, новые творческие навыки и развлечения. Вы будете чувствовать себя расслабленным, вдохновленным, умиротворенным и придете к выводу, что жизнь прекрасна.

Дева: паж жезлов, восьмерка мечей, “Повешенный”

Этот август – определенно неспокойный месяц, когда вы собираетесь экспериментировать и как бы нащупывать свой путь. “Повешенный” видит, что вы столкнулись с препятствием, тупиком, блокировкой, и ваша обычная тактика потерпела неудачу. Пришло время для нового подхода, другой точки зрения.

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Паж жезлов советует вам использовать различные тактики и опробовать их все. Восьмерка мечей признает, что это не ваш обычный путь, но хорошо отличаться от других и выходить из зоны комфорта.

Весы: шестерка кубков, шестерка пентаклей, “Колесница”

Это трио карт предсказывает счастливое, веселое, блаженное время. Возможно, это прекрасный отпуск или приключение с друзьями. Шестерка пентаклей также говорит о хорошей карме, щедрости и доброте.

Шестерка кубков – это воссоединение, нежные любящие узы. То, по чему вы скучаете, возвращается в вашу жизнь. А “Колесница” показывает, что все это закончится увлекательной поездкой, о которой вы давно мечтали и которая случится спонтанно.

Скорпион: паж жезлов, пятерка пентаклей, девятка пентаклей

В вашей жизни происходит перестройка, которая устраняет неприятные моменты прошлого, которые все еще беспокоят вас. Вы полны решимости преодолеть это и восстановить свою энергию и амбиции.

Девятка пентаклей ассоциируется с построением будущего, воплощением фантазий в реальность. А паж жезлов призывает вас пробовать разные тактики, подходы, идеи и стратегии. Будьте непредубежденны, не стремитесь к совершенству. Лучше ищите такой путь, на котором вам будет комфортно.

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Стрелец: двойка пентаклей, семерка кубков, восьмерка пентаклей

Вы открыты для новых идей и возможностей. Август обещает быть для вас отличным периодом, предлагающим огромное разнообразие вариантов действий. А все благодаря удачливой двойке пентаклей и изобильной семерке кубков.

Восьмерка пентаклей показывает, что вы будете усердно работать, упорно трудиться, но временами чувствовать усталость. Не поддавайтесь этой слабости и не опускайте руки. Если возьмете себя в руки, сможете воплотить свои самые смелые мечты, привлечь то, чего вы желаете. Будьте заняты, вовлекайтесь, занимайтесь чем-то новым, знакомьтесь с разными людьми.

Козерог: паж пентаклей, четверка кубков, “Колесо фортуны”

Вы можете изменить свою судьбу, если приобретет какие-то новые знания и навыки. Образование – это путь вперед, и это доставляет вам удовольствие, потому что вы любите совершенствоваться. Четвертка кубков показывает, что вы немного недовольны тем, где находитесь, хотите большего.

Паж пентаклей и “Колесо фортуны” показывают, что если вы посещали занятия, курсы, читали, тренировались или впитывали новые идеи, вы могли бы открыть любой следующий уровень или главу. Впереди новые горизонты. Вам просто нужно понять, чего именно вы хотите.

Водолей: десятка кубков, пятерка мечей, пятерка кубков

В вашей личной жизни возникли некоторые трения или напряженность. Здесь пятерки мечей и кубков означают, что вы сожалеете о каких-то своих действиях и хотите как можно скорее исправить ситуацию.

Десятка кубков обещает, что все можно восстановить, возродить и отремонтировать. Разберитесь со своими чувствами. Используйте их как сигналы, которые подскажут вам, что на самом деле не так, над чем нужно работать.

Рыбы: двойка кубков, “Солнце”, “Маг”

Рыбам выпали прекрасные карты, сулящие просто фантастический месяц впереди. “Солнце” обещает радость и процветание, любовь и удачу. “Маг” показывает, что вы инновационны и креативны, создаете что-то новое, что будет иметь огромный успех. Пришло время продемонстрировать свои таланты и способности и превратить их в способ заработать на жизнь.

Двойка кубков обещает активные действия в личной жизни. Если вы одиноки, то скоро у вас начнутся очень яркие и страстные отношения. Если вы уже нашли вторую половинку, то укрепите свой союз.