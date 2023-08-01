Мнение: Рекорды по бурению нефти, возможна ли нефтехранящая держава и снижение дисконта на Urals

1. В США количество буровых нефтегазовых установок в этом году быстро падает (ссылка). Россия же, напротив ставит рекорды по масштабам нового бурения нефти (ссылка, картинка):



Россия ставит рекорды по бурению нефтяных скважин в 2023 году.

Российские нефтяные компании устанавливают рекордные темпы бурения в этом году, несмотря на то, что страна договорилась с ОПЕК+ о сокращениях в добыче.

По данным Bloomberg, буровые установки пробурили 14,7 тыс. км эксплуатационных скважин в России с января по июнь, что на 6,6% больше, чем планировалось, и на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В прошлом году был достигнут постсоветский рекорд бурения, в текущем вероятно будет установлен новый максимум, — сообщает BCS Global Markets.

Высокий уровень эксплуатационного бурения в России не обязательно сигнализирует о несоблюдении обещанных сокращений. Страна закладывает основу для увеличения добычи после истечения срока действия соглашения ОПЕК+ в следующем году.

Можно сделать вывод, что запрет поставок в Россию бурового оборудования и прочей спецтехники в рамках западных санкций никакого эффекта не возымел. Точнее, парадоксальным образом, возымел место обратный эффект, мы стали бурить только больше.

Что касается «истечения срока действия соглашения ОПЕК+», то я бы на месте западных экспертов не расслаблялся. России, Ирану и Саудовской Аравии нужна нефть подороже. Двести долларов за баррель, лучше — триста или четыреста долларов. Поэтому соглашения ОПЕК+ наверняка будут продлены, при этом я не удивлюсь, если аналогичные соглашения мы заключим и в рамках «газового ОПЕК».

2. Цитирую Блог инженера-нефтяника. Разбор идеи о том, чтобы закачивать добытую нефть в наземные хранилища, а то и обратно в землю, и хранить там до лучших времён, когда цена вырастет (ссылка):



У Олега Макаренко <…> недавно предлагали добытую нефть хранить, а не продавать. Потому что, якобы, скважины нельзя остановить. Это еще один стойкий миф, который идет от “экспертов” типа Крутихина или не менее унылой Зубаревич. Крутихин, кстати, тоже говорил про создание стратегического резерва нефти. Видимо это великий специалист не в курсе, что в России есть Росрезерв, где хранится и сырая нефть, но еще больше хранится нефтепродуктов.

Так почему бы все же нам не взять и создать огромные хранилища нефти, где можно хранить избытки нефти до лучших времен? А все потому, что есть нюанс.

Начнем с того, что резервный запас в России составляет порядка 145-220 миллионов баррелей. Это, конечно, меньше чем в США (600-700 миллионов баррелей), но и размер экономики у нас скромнее. Они нужны не только для хранения резервных объемов, резервы также обеспечивают равномерную загрузку нефтепроводов, компенсируют пиковые нагрузки и сезонную неравномерность потребления нефти, в них имеется аварийный запас.

Хранилища нефти бывают надземными и подземными. Начнем с подземных. Самые простейшие представляют резервуар, закопанный в землю. Обычно это железнодорожная цистерна объемом 50-70 м3. Для снижения коррозии она либо окрашена битумом (малонадежное покрытие) или гуммирована специальной резиной. Они имеют малую емкость, поэтому для хранения стратегических запасов их рассматривать невозможно.

Другое дело природные резервуары. Это подземные полости, которые образованы вымывом пород, смещением пластов и тд. По сути своей подземные слепые пещеры (каверны). Также это могут быть горные выработки – пустоты, которые образуются при извлечении породы, например заброшенные шахты. Такие подземные хранилища имеют меньшие потери на испарение, меньшие затраты на сохранение нужного температурного режима, меньше затрат на сооружение.

Но тут есть несколько проблем. Главное требование к ним — это полная изолированность от контакта с водой и воздухом. Иначе происходит отравление подземных вод, а длительный контакт с воздухом ухудшает качество нефти из-за окислительных процессов. Как вы понимаете, таких полостей очень мало, поэтому при необходимости прибегают к созданию искусственных полостей.

Но рядом с поверхностью их невозможно создать. Так как сверху находятся рыхлые породы, которые вымываются, бывают оползни, сдвиги и так далее. Это хранилище ненадежно. Для их создания надо углубляться на глубины сотен, а то и тысяч метров, где находятся мощные пласты нефтегазонепроницаемых пород, таких как галит, аргиллит, глина и так далее.

Подземные сооружения можно строить несколькими способами: шахтным, безшахтным и взрывным. Шахта — это дорого, долго и они имеют весьма малую емкость.

Второй способ применим в случае мощных залежей водорастворимых пород. Да того же галита, обычной каменной соли. По сути надо две скважины, а то и одна, которая заходит в соленосную толщу. По ней подается вода, она растворяет и размывает соль, а рассол выкачивают на поверхность. Это долго, но относительно дешево. При этом рассол можно использовать на технические нужды. Например для использования в нефтяной отрасли как технологической жидкости. Одна беда – большое хранилище намыть невозможно.

Самый же дешевый и эффективный способ – это взрывной. Делают штольню или скважину до определенной глубины, закладывают мощный заряд, взрывают – и полость готова. Только вот заряд должен быть для этого соответствующий – сотни, а то и тысячи тонн тротилового эквивалента. Доставить на большую глубину такую массу взрывчатки и равномерно её подорвать – нетривиальная задача. <…>

Поэтому большинство хранилищ нефти являются надземными сооружениями и основу их конструкции заложил гениальный русский инженер-конструктор Владимир Григорьевич Шухов. <…>

Называется этот резервуар РВС — резервуар вертикальный стальной. Он имеет гораздо меньшую массу, чем резервуар другой формы. У него имеется коническая крыша, которая нередко может быть висячей (плавающей), в таком резервуаре ниже потери на испарение. Под ним находится песчаная подушка без мощного фундамента, что значительно удешевляет конструкцию. <…>

РВС оказались настолько удачной разработкой, что в том или ином виде используются во всем мире. А в нашей стране до сих пор встречаются клепанные резервуары еще довоенной постройки. <…>

Возникает вопрос — а почему бы не настроить таких резервуаров и хранить в них сотни миллионов тонн?

А вот почему. Обычно объем самой большой «бочки» составляет порядка 80-100 тысяч кубических метров. Возьмем как эталон сверхгигантский резервуар в 100 тысяч тонн.

Один м3 содержит 6,289811 барреля. Будем щедры, округлим до 6,3. Объем экспортируемой нефти из нашей страны порядка 4,27 миллиона баррелей или 0,677777 миллиона кубометров. Это каких-то 6,77 резервуара по 100 тысяч кубических метров. Вообще ни о чем. Подумаешь, каких-то 2 471 резервуаров в год.

Правда вот согласно регламенту на возведение такого резервуара отводится год. И ежедневно надо выдавать на гора новых 7 резервуаров. Для этого понадобится просто гигантское количество человеческих ресурсов и масштаб стройки будет циклопическим. <…>

Некоторые отчаянные головы предлагали вообще копать траншеи и хранить под небом. Господа, это просто несерьезно, это не свекла, которую можно хранить в буртах. Во первых, необходимо делать гидроизоляцию и защиту от испарения в атмосферу. Это тоже стоит немало.

Во-вторых, откуда такая уверенность, что изоляция будет надежной? Ведь речь про быстровозводимые сооружения, кинут полипропиленовые рулоны, насколько они надежны? А другие способы изоляции и защиты дороги.

Далее – огромные потери на испарение. Это сотни тысяч кубометров в год, это окисление нефти и падение ее качества, это экологически проблемы. А взрывопожаробезопасность вообще не выдерживает никакой критики, если будет пожар – то будет настоящая катастрофа. Поэтому такой вариант не устроит никого и никто не разрешит делать такие хранилища.

Поэтому фантазерам, которые предлагают такие идеи советую одно – не писать о том, о чем не имеют никакого представления. Гораздо проще добычу просто сократить. Потому что идея нефтехранящей державы не выдерживает никакой критики. Даже в США, где самый большой объем нефтяного резерва и имеется пять самых крупных нефтехранилищ из десяти, общий объем хранимой нефти не превышает двухмесячной добычи в Америке, первой в мире стране по добываемым объемам нефти.

3. Дисконт на поставки российской нефти продолжает снижаться (ссылка):

Стоимость российской нефти Urals после шестимесячного перерыва приблизилась к $70 за баррель. За пять недель Urals подорожала почти на 30%, заметно опередив темпы роста Brent. В итоге дисконт к бенчмарку впервые с марта 2022 года опустился ниже $15 за баррель. Тенденция пока не отразилась на курсе рубля, хотя и привела к росту акций нефтяных компаний, подорожавших за неделю на 2,5–3,5%.

Сам по себе дисконт был ещё задолго до начала СВО, из-за технических характеристик основного российского сорта нефти. Позже дисконт вырос, так как надо было перенаправлять потоки на рынки стран Азии, особенно Индии. Как я и предсказывал, рост дисконта был временным, теперь всё постепенно приходит в норму. Окончательно дисконт исчезнет, когда наши нефтяники доведут теневой танкерный флот до нужного размера, то есть, вероятно, уже этой осенью или зимой.