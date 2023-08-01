Распространение мерцательной аритмии возросло на 50% за последние 10 лет

Мерцательная аритмия относится к состоянию сердца, характеризующемуся нерегулярным и часто аномально быстрым сердечным ритмом. Нормальная частота сердечных сокращений должна составлять от 60 до 100 ударов в минуту в состоянии покоя. Однако у некоторых людей с мерцательной аритмией количество ударов значительно превышает 100 в минуту.

Беспокойным фактом является рост числа диагнозов фибрилляции предсердий на 50% за последние десять лет. Мерцательная аритмия увеличивает риск инсульта в пять раз, делая осведомленность о симптомах крайне важной. Хотя не все с мерцательной аритмией испытывают настораживающие признаки, некоторые симптомы могут вызывать тревогу.

“Контрольным признаком мерцательной аритмии является учащенное сердцебиение, когда ваше сердце чувствует, как оно колотится, трепещет или бьется нерегулярно”, — подчеркивает врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

Также стоит отметить, что мерцательная аритмия может затруднить выполнение физических упражнений, так как она может вызывать учащение сердечного ритма, падение артериального давления и слабость. Однако существуют виды физической активности, которые могут быть полезны для пациентов с мерцательной аритмией.

Другие признаки этого заболевания могут включать одышку, ощущение слабости или головокружения и боль в груди. Кардиолог рекомендует обратиться к врачу, если у вас появляются признаки мерцательной аритмии. Напомним, что ранее МедикФорум информировал о симптомах инфаркта.