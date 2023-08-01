 

Стать жертвой инфаркта можно даже в 35 лет, предупреждает кардиохирург Лысенко

01.08.2023, 18:50, Разное
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Кардиохирург Андрей Лысенко сообщил, что возможность стать жертвой инфаркта миокарда уже в 35 лет довольно реальна, хотя таких случаев пока не так много. Он отметил, что с возрастом риск возникновения инфаркта возрастает: в 40-50 лет он составляет 18%, а в возрасте 50-60 лет — до 30%.

Лысенко подчеркнул, что основной причиной инфаркта является ишемическая болезнь сердца, которая может быть связана с наследственностью. Например, если среди близких родственников были случаи сердечных приступов в возрасте до 45 лет, то это может указывать на унаследованную склонность к этому заболеванию.

Также Лысенко отметил, что инфаркт может быть вызван диабетом и такими факторами, как высокое кровяное давление, курение, употребление алкоголя и недостаток физической активности.

Кардиохирург предупредил о том, что сердечный приступ в молодом возрасте переносится намного тяжелее, так как сердце не готово к резким изменениям кровообращения, которые происходят в это время. Инфаркт в молодости часто сопряжен с высоким риском смертельного исхода.


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