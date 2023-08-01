 

Мнение: Избирателей нет

01.08.2023, 18:40, Разное
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13 лет прошло – ничего не изменилось.

“Не бином Ньютона
Блин, иностранцы всё прекрасно понимают! И только крутят пальцем у виска, глядя на недотепистых русских, по обыкновению блуждающих в трех соснах.

“Это стало ясно в конце состоявшегося в пятницу совещания в Челябинске, когда Путин выразил надежду на то, что мэры и губернаторы других регионов также начнут обращать внимание на нужды своих избирателей. Но совершенно очевидно, что внимание они обращать не будут, по той простой причине, что избирателей у них нет. Губернаторов сегодня назначают, а выборы мэров также постепенно отменяют. Поэтому местные руководители несут ответственность только перед теми, кто стоит выше них в иерархии власти, а не перед массами, которые под ними…”

Саймон Шустер, “Вашингтон Пост”.

http://www.inosmi.ru/politic/20100726/161611641.html (2010)

Источник: Размышления вольного социолога


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