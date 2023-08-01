 

Индейку аллигатору кидал и сам ему едою чуть не стал?

01.08.2023, 18:06, Разное
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Аллигатор — объект повышенной опасности. Кто бы сомневался, скажет любой здравомыслящий человек! А вот американцы разводят этих зубастых рептилий на специальных фермах, где даже проводятся экскурсии. Как ни странно, посетителей страшно привлекает жуткое зрелище кормления этих хищников.

Вот и в тот день собралась перед обедом животных толпа экскурсантов на аллигаторной ферме в штате Колорадо. Не иначе как решили зрители пощекотать себе нервы. Что ж, в этом отношении им «повезло» увидеть, как «чуть не погиб» местный специалист по имени Чад. Ужасный момент, когда парня едва не сожрал огромный аллигатор по имени Элвис, запомнится им надолго.

Во время кормления бедняга просто бросал чешуйчатому гиганту мертвую индейку и слегка промахнулся, а потом поскользнулся и сам чуть не был съеден. И все это на глазах потрясенной публики, не забывающей, однако, снимать сей шокирующий момент на камеры смартфонов.

Мало того, в это время гид экскурсионной группы продолжал обычную публичную лекцию о кормлении аллигаторов и комментировал происходившее.

Как ни странно, когда Чад показал Элвису здоровенную индейку, то спросил у толпы, хотят ли собравшиеся, чтобы он бросил индейку возле морды аллигатора. Те, безусловно согласились, а парень тут же это сделал.

Понятно, аллигатор, в пасть которого малость не долетела долгожданная пища, сильно разозлился. Элвис мгновенно бросился на Чада, упавшего на насыпь возле пруда. В панике мужчина не смог устоять на ногах, перекатился назад и быстро отступил.

Это вызвало шок у присутствующих, а гид пытался шуткой успокоить Элвиса.

Желая развеселить публику, гид закричал:

«Я же говорил вам, ребята, что это может быть последнее выступление!»

Но вместо того, чтобы обезопасить сотрудников от таких страшных случаев, Colorado Gator Farm разместила видеозапись на своей странице в Facebook (Мета, запрещенная в РФ). В результате, этим видеороликом пользователи поделились 133 раза, а комментариев было более 44. Представитель фермы высказал свою версию происходившего:

«Когда индейка не попала ему в рот, Элвис сосредоточился на том, где он увидел движение. Вот почему, работая с крупными рептилиями, всегда полезно иметь при себе запасной вариант. Отдельное спасибо Чаду за то, что он притворился испуганным и доставил зрителям удовольствие».

К счастью, Чад не пострадал в этом не слишком умном шоу и по обещал в дальнейшем поработать над прицельным броском индейки.

Закрадывается мысль, что нападение аллигатора было для «кормильца» не столь опасным, как его воспринимали зрители и кажется нам со стороны. Недаром, комментировавший нападение сотрудник фермы открытым текстом сообщил в соцсети, что Чад просто притворялся напуганным.

А было ли это реальным происшествием, или посетителям показан постановочный спектакль для их развлечения — решать вам. В ролике четко видно, как веселятся оба специалиста по аллигаторам.

Источник информации и фото: https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/bloke-nearly-eaten-alligator-elvis-30584214

Ненадежный источник: РИА Fognews


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