Следующий этаж — военкомат

В лифтах Нижневартовска уже месяц крутят настойчивую рекламу контрактной службы Минобороны. Она мешает жильцам спать.



Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В лифтах многоэтажек Нижневартовска (ХМАО) запустили аудиорекламу контрактной службы Минобороны РФ: после окончания поездки голос из динамика для экстренной связи произносит: «Встаньте плечом к плечу за Родину! Заключите контракт на военную службу», а дальше сообщает контакты, по которым можно обратиться. «Это не реклама. Это информационное оповещение в поддержку нашей страны. Это не только в вашем доме. В любом микрорайоне можете подойти в лифт, проехать. Везде есть голосовое оповещение. Больше месяца уже оно работает, никто не жалуется», — сказала «Новой газете» сотрудница ЖЭУ-1, обслуживающего ряд многоквартирных домов города.

Горожане пожаловались на назойливую и громкую рекламу в прокуратуру, так как круглосуточные объявления мешали соседям спать, отмечает местный паблик «ЧП Нижневартовск», прикрепляя видеозапись с рекламой Минобороны в лифте. В паблике также утверждается, что якобы «запустить рекламу в лифтах приказал новый директор департамента ЖКХ Анатолий Боков, получив задание от начальства». Это будто бы выяснилось после проверки прокуратуры. В пресс-службе окружной прокуратуры корреспонденту «Новой» подтвердили факт обращения жителей в надзорный орган из-за аудиорекламы контрактной службы Минобороны. По данному факту организована проверка, которая только началась.

В пресс-службе мэрии Нижневартовска пообещали прокомментировать ситуацию, как только разберутся в проблеме.

О причастности городских чиновников к этой рекламе ни в мэрии, ни в прокуратуре ничего не сообщили. На назойливую аудиорекламу Минобороны в лифтах нижневартовских многоэтажек жильцы жалуются уже месяц.

Первое сообщение об этом опубликовал телеграм-канал Baza еще 7 июля. По данным канала, две недели до этого лифты одной из многоэтажек на Северной улице активно оклеивали листовками с рекламой контрактной службы, но жильцы их срывали. После чего управляющая компания решила запустить аудиорекламу. Этому предшествовало и другое известие. Издание Ura.news со ссылкой на свои источники заявило, что губернатор ХМАО Наталья Комарова намерена уволить глав муниципалитетов Югры, которые провалят работу по набору контрактников.

Новая реклама, отмечает издание 86.ru, появилась 25 июля в лифтах многоэтажки по проспекту Победы, 11. Реклама «орет на весь лифт из динамика для связи с диспетчером на случай аварии. <…> Дети пугаются, просыпаются от этого». Также с апреля листовки Минобороны стали размещать на досках объявлений в школах Нижневартовска и Пыть-Яха. Для старшеклассников руководство учебных заведений проводит встречи с «ветеранами СВО».

Мстислав Письменков

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