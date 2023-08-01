Представителям ЛГБТ-сообщества поставят в паспорта штампы с напоминанием о недопустимости их дискриминации

Комитет Государственной думы дал положительное заключение на законопроект, согласно которомуу всем представителям ЛГБТ-сообщества в паспорта будет поставлен особый штамп, призванный напомнить окружающим о недопустимости их дискриминации.

Закон разрабатывается в ответ на многочисленные обращения граждан. Они часто сталкиваются со случаями дискриминации: им необоснованно отказывают в приёме на работу, сдаче жилья или проезде в общественном транспорте.

– Надо помнить, что эти люди остаются полноправными российскими гражданами, и хотя недавно принятый закон запрещает пропаганду гомосексуализма и тому подобных действий, какие-либо ограничения их прав недопустимы, – поясняет один из авторов законопроекта. – Поэтому нами разработана новая норма, согласно которой каждому такому гражданину в паспорт поставят штамп с текстом: «Представитель ЛГБТ. Дискриминация строго запрещена и преследуется по закону».

Штамп послужит предостережением недобросовестным работодателям, владельцам жилья, кондукторам и не только. Выявлением представителей ЛГБТ для применения к ним нового закона займутся комиссии, состоящие из сотрудников силовых структурах и представителей местного самоуправления.

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