Скандалы: Почему россияне не могут жить без коллекторов

Кто и зачем берет в долг под космические проценты

Плохие заемщики и их кредиторы не могут жить друг без друга. Совсем как семейная пара, в которой жена изменяет и муж ее за это постоянно наказывает. Загуляла – бьет, припозднилась – бьет, задумалась – бьет. А когда соседи вызывают полицию, она его защищает, чтобы получить индульгенцию на еще один левачок. Он же с нетерпением ждет нового повода для скандала.

Так и с кредитами: банки дают, клиенты не возвращают, попадают в черные списки. Через пару лет их из этих списков исключают, они снова берут кредит и снова не выплачивают. А когда обеим сторонам становится скучно, происходит что-то из ряда вон выходящее. Например, вместо оплеух и шантажа, коллекторы поджигают квартиры. Государство, как и наряд полиции, приехавший к скандалящим супругам, всегда выступает на стороне слабого. Бывает, очень хорошо выступит, в лице какого-нибудь «правдоруба» из Госдумы, и дальше занимается своими делами.

Но мир меняется – то, что считалось глупостью еще пять лет назад, сейчас повсеместная норма (гуляющие по паркам люди в медицинских масках, например). Раньше, прежде чем набить заемщику морду, коллекторы обязаны были позвонить ему и вежливо представиться, мол: «Я Иван Иванович Иванов, а это значит, что сегодня ты вернешь весь долг». Сегодня же коллекторы стали пугливые, а должник одичал, мстит частенько. Возьмет 10 тысяч на месяц, выплатит долг с процентами, а платить еще 10 тысяч сверху не хочет. Когда к нему приезжает вышибала с кастетом в кармане, не боится. Слово за слово, что-то пошло не так, и коллектор – на больничной койке. То есть пострадавший. А заемщик в тюрьме. Государство, как водится, на стороне слабого.

Спрашивается только: а почему надо было идти за 10 тысячами рублей к ростовщикам, которые потребуют в разы больше, чем выдали?

На днях депутаты снова продемонстрировали свою принципиальную позицию – защищать слабых, и с подачи правительства приняли закон, разрешающий коллекторам скрывать свою фамилию в разговоре с заемщиками. Достаточно будет представиться по имени и порядковому номеру. Кроме этого, им снова разрешено спамить должников звонками или сообщениями.

Интересно, что за пару дней до принятия этого закона, 24 июля, был подписан другой, разрешающий использовать кредитные каникулы по потребкредитам, если доход за два месяца снизился более чем на 30%. То есть россиянам дали возможность немного отдохнуть от выплаты кредитов, а потом сразу развязали руки коллекторам.

Через пару часов после принятия закона о коллекторах несколько депутатов из разных партий почти одновременно заявили, что надо деятельность коллекторских агентств запретить. Только что сами проголосовали за ужесточение мер, а потом дали заднюю?

Понятно, что никакого запрета не будет. Просто потому, что россиянам без коллекторов станет очень скучно жить, коллекторам без россиян – очень бедно, а государство не сможет выступать в роли спасителя. Как видим, и Госдума включилась в брачные игры граждан и вышибал. Классическая схема: хитрый угнетенный, страдающий деспот и жаждущий одобрения со всех сторон конфликта спаситель. Депутаты, как полицейские, приехавшие к семейной паре, – разрешили обманутому мужу колотить свою блудливую жену еще более изощренными способами, но и ей не забыли посочувствовать.

Гонка за кредитами продолжается с середины нулевых годов. Мы стабильно набираем и не возвращаем взятые в долг деньги. По данным за 2023 год, половина россиян выплачивает один или более займов. Лишь 54% имеют хорошую кредитную историю. Если перевести проценты в цифры, получается, что 25 млн граждан страны имели просрочку и общались с коллекторами.

Интересно, зачем десяткам миллионов людей брать в деньги долг, если они не уверены, что смогут их вернуть? Что происходит в головах этих людей? В России наступил тотальный голод или все свалились с какой-то неведомой болезнью? На психоз не похоже – нет ажиотажа. Бедность и нищета – отмазка. Сегодня и при крохотной зарплате без еды не останешься, даже если захочешь.

В девяностые годы, когда каждый десятый россиянин искал и не мог найти себе работу, люди голодали по-настоящему. Но почти никто не обращался к ростовщикам. О кредитах под процент даже не задумывались, хотя объявления «Дам в долг» висели на каждом столбе. Сажали овощи на дачах, уезжали в деревни, чтобы прокормить себя. Но в долги не влезали. С одной стороны, боялись, потому что за просрочку могли и покалечить. Но было еще и самоуважение, рациональное понимание того, что лучше перетерпеть, чем ввязываться в неприятности.

А еще тогда люди почти не зависели от адреналина, который выделяется в организме должника. Долг – это наркотик. Люди подсаживаются на него и не могут избавиться на протяжении всей жизни. Чем еще объяснить решение человека, который может дотянуть до зарплаты на «дошике» и яйцах, взять микрокредит? Хочет переплатить 300%, а иногда и 1000%, чтобы просто поесть колбасы? Адекватный человек на это не пойдет. Он не станет загонять себя в критическую ситуацию, как это делают клиенты МФО (микрофинансовых организаций). Человек, который предпочитает перетерпеть, тратит силы на то, чтобы исправить ситуацию, а не на общение с гопниками из коллекторских агентств и сопутствующие переживания.

То, что в России зарегистрировано более полутысячи компаний по вышибанию долгов, подтверждает, что россиян, подсевших на острые ощущения, миллионы. Они как дети, стащившие из магазина ненужную вещицу, ради острого адреналина подставляют под удар себя и своих близких. А еще получают удовольствие от того, что из нормальных людей превращаются в забитых должников. Для ребенка воровство из магазина – это игра. Но когда тридцатилетний здоровый мужик подписывается под дикие проценты, имея возможность улучшить свою жизнь, – это какая-то очень странная игра. Все без исключения знают, какими методами работают коллекторы. Хотя в 2016 году им запретили нападать на должников, оскорблять и шантажировать, количество уголовных дел против коллекторов не снижается. В этом мае они угрожали жене и детям генерала МВД, если одна из сотрудниц министерства не вернет долг микрофинансовой организации. Оказалось, что МФО выдала женщине 21 тысячу рублей в долг не под 100% годовых, а под 100% в день.

Желание миллионов попасть в кабалу не зависит от социального статуса и наличия зарплаты. Игры с коллекторами – это образ жизни, который люди выбирают осознанно. И если кто-то соглашается на 100% годовых, значит он просто хочет создать себе проблемы, чтобы «почувствовать пульсацию жизни».

Спрос рождает предложение. Не будет миллионов, желающих связать свою жизнь с ростовщиками, – и Госдума перестанет поддерживать коллекторов. Просто потому, что коллекторов не будет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Арам Тер-Газарян

Оригинал материала: “Газета.ру”