Названо состояние, которое опаснее трех видов рака вместе взятых
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Лучшее понимание состояния сепсиса способно спасти тысячи жизней ежегодно. Сепсис представляет собой серьезное осложнение инфекции, которое уносит больше жизней, чем рак молочной железы, кишечника и простаты, объединенные вместе.
Врачи предупреждают о важности знать признаки сепсиса, чтобы своевременно обращаться за медицинской помощью. Согласно словам врача-терапевта Ирины Андреевой, диарея может быть одним из признаков тяжелого сепсиса или септического шока.
Симптомы сепсиса включают чувство слабости, изменение психического состояния, тошноту и рвоту, невнятную речь, сильную мышечную боль, одышку, уменьшенное производство мочи, холодную, липкую и бледную или пятнистую кожу, а также потерю сознания. Ранние симптомы могут включать лихорадку, озноб, учащенное сердцебиение и учащенное дыхание.
Причиной сепсиса чаще всего являются инфекции легких, мочевыводящих путей, брюшной полости или таза. Когда человек переносит инфекцию, организм вырабатывает лейкоциты, которые перемещаются к месту заражения, вызывая воспаление. Однако обширное воспаление может повредить ткани и нарушить кровоток, что приводит к опасному падению кровяного давления и ухудшению поступления кислорода к органам и тканям.
Как отмечают врачи, основным методом лечения сепсиса является введение антибиотиков непосредственно в вену в условиях стационара. Поэтому важно незамедлительно обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать долгосрочных последствий этого опасного состояния.
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