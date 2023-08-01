Названо состояние, которое опаснее трех видов рака вместе взятых

Лучшее понимание состояния сепсиса способно спасти тысячи жизней ежегодно. Сепсис представляет собой серьезное осложнение инфекции, которое уносит больше жизней, чем рак молочной железы, кишечника и простаты, объединенные вместе.

Врачи предупреждают о важности знать признаки сепсиса, чтобы своевременно обращаться за медицинской помощью. Согласно словам врача-терапевта Ирины Андреевой, диарея может быть одним из признаков тяжелого сепсиса или септического шока.

Симптомы сепсиса включают чувство слабости, изменение психического состояния, тошноту и рвоту, невнятную речь, сильную мышечную боль, одышку, уменьшенное производство мочи, холодную, липкую и бледную или пятнистую кожу, а также потерю сознания. Ранние симптомы могут включать лихорадку, озноб, учащенное сердцебиение и учащенное дыхание.

Причиной сепсиса чаще всего являются инфекции легких, мочевыводящих путей, брюшной полости или таза. Когда человек переносит инфекцию, организм вырабатывает лейкоциты, которые перемещаются к месту заражения, вызывая воспаление. Однако обширное воспаление может повредить ткани и нарушить кровоток, что приводит к опасному падению кровяного давления и ухудшению поступления кислорода к органам и тканям.

Как отмечают врачи, основным методом лечения сепсиса является введение антибиотиков непосредственно в вену в условиях стационара. Поэтому важно незамедлительно обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать долгосрочных последствий этого опасного состояния.