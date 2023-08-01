 

Диетолог Захарова назвала продукты, которых стоит избегать при непереносимости фруктозы

01.08.2023, 17:25, Разное
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При непереносимости фруктозы, также известной как мальсорбция фруктозы, организм может испытывать проблемы с перевариванием фруктозы и сорбита, присутствующих не только во фруктах, но также в овощах и других продуктах.

Семейный врач Татьяна Захарова советует обратить внимание на выбор фруктов в рационе. Мандарины, дыня, сливы или ягоды, такие как клубника, ежевика или малина, все еще можно употреблять. В случае, если необходимо включить другие фрукты в питание, рекомендуется сочетать их с небольшим количеством глюкозы для лучшего усвоения.

Для улучшения симптомов непереносимости, рекомендуется избегать некоторых продуктов. Однако это делается лишь время от времени, чтобы дать кишечнику время на восстановление. Важно обратиться за медицинской помощью к специалисту для разработки оптимального режима питания.

Вот список продуктов, которые следует избегать при непереносимости фруктозы:

Фрукты: яблоки, груши, сливы, манго, персики, виноград, абрикосы и сухофрукты.

Овощи: на выбор зависит от особенностей организма и других факторов, однако артишоки, баклажаны, лук, соевые бобы, перец, морковь, свекла и кабачки могут часто вызывать симптомы.

Другие продукты: следует избегать всего, что содержит фруктозу и сорбит.

Кроме того, важно внимательно изучать список ингредиентов на упаковках готовых продуктов, так как многие сладости, мясные изделия и напитки могут содержать нежелательные компоненты.


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