 

Собянин принял решение выделить грант на поддержку одного из столичных оборонных предприятий

01.08.2023, 17:12, Новости дня
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“Сегодня на заседании Президиума Правительства Москвы приняли решение выделить грант для поддержки и развития одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде”, – написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Также градоначальник сообщил о запуске трех дополнительных программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Реализующие программы в сфере науки, промышленности и информационных технологий компании получат займы на инвестиционные цели по ставке от трех до 4,5% годовых.

“Для заемщиков, использующих в качестве залога права на интеллектуальную собственность, ставка составит до 3%”, – уточнил мэр.

По его словам, для высокотехнологичных стартапов предусмотрена ставка по венчурным кредитам в размере 10%. Город компенсирует 15% от основной суммы долга.

Мэр столицы ранее принял решение о создании московского квантового кластера.


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