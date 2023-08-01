Упражнения, помогающие женщинам подтянуть дряблую кожу на ногах: приседания сумо и не только

Многие женщины не понаслышке знают, как сложно бывает подкачать ноги, чтобы подтянуть дряблую кожу, укрепить мышцы и избавиться от жира на бедрах. Предлагаем достаточно эффективную программу тренировок, которая позволит подкачать нижнюю часть туловища, одновременно делая фигуру стройной и привлекательной.

Чтобы правильно работать с ногами, избавиться от лишнего веса в нижней части туловища и улучшить состояние мышц, нужно заниматься в тренажерном зале. Дело в том, что для выполнения таких упражнений потребуется специальное оборудование, которое просто отсутствует, если заниматься в домашних условиях. Тогда как выполняя тренировку самостоятельно дома, обеспечить нужную нагрузку и гарантировать эффективность таких занятий, будет невозможно. Поэтому следует все же записаться в тренажерный зал, занимаясь не менее 2-3 раз в неделю. Только в этом случае можно будет быстро заметить первый результат. Ноги станут сильнее, удастся избавиться от жировых запасов на бедрах и талии.

Приседания сумо

Это упражнение выполняется с утяжелением в виде гири или гантели. Необходимо широко расставить ноги, после чего, выпрямив грудь и напрягая корпус, нужно с утяжелением в руках приседать, пока бедра не окажутся параллельно земле. После этого резко отталкивайтесь пятками от земли, возвращаясь в исходное положение. Необходимо выполнить 10 повторений по три подхода.

Болгарские сплит-приседания

Для выполнения этого упражнения потребуется гимнастическая скамья, кушетка или просто стул. Необходимо принять сплит-стойку, заднюю ногу поставив на небольшую опору. Далее, контролируя положение, приседайте, причем колено, опирающееся на скамейку ноги, должно практически касаться земли. Затем возвращайтесь в исходное положение. Выполняйте 10 повторений по три подхода.

Сгибание ног на тренажере

Это упражнение отлично подходит для тренировки в зале, так как для него потребуется специальный тренажер. Причем выполнять такое сгибание необходимо как внутрь, так и наружу. Это позволит подкачать подколенные сухожилия, существенно улучшит состояние мышц и поможет избавиться от жировых запасов. Выполните три подхода по восемь повторений.

Жим ногами

Это еще одно упражнение для тренажерного зала, для его выполнения потребуется специальная машина для жима ногами. Это упражнение не только избавляет от жировых запасов в области бедер и талии, но и существенно увеличивает выносливость и силу. Все, что нужно сделать, это сесть за тренажер для жима ногами, поставить ступни на середину платформы, после чего делать жим, в верхней точке полностью выпрямляя ноги. Будет достаточно десяти повторений по три подхода, причем по мере увеличения физической силы нужно увеличивать и утяжеление.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Тяги с гантелями

Для выполнения этого упражнения потребуется утяжеление в виде гантелей или блина от штанги, а также гимнастическая скамья, на которую опирается все тело. Ноги необходимо поставить вместе на землю, спина посередине ложится на гимнастическую скамью. Гантель кладут на бедра, после чего, на одной ноге согнувшись в талии, медленно опускаются и поднимаются. Это достаточно тяжелое упражнение, но при этом нужно стараться выполнять по 15 повторений в три подхода.

Разгибание ног

Это упражнение эффективно нагружает мышцы ног и одновременно улучшает состояние брюшного пресса. Все, что потребуется, это специальные тренажеры для разгибания. Нужно будет поднимать вес ногами. Движения во время выполнения такого упражнения должны быть контролируемыми. Не следует сразу же ставить большой вес, так как в подобном случае правильно выполнить необходимое количество повторений и подходов будет невозможно.