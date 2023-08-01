Скандалы: Спасибо, свободны!

Гастарбайтеров из Средней Азии хотят заменить неграми

В середине июля спикер сената Валентина Матвиенко призвала «замещать» мигрантов из Средней Азии россиянами: «Снижение количества мигрантов в нашей экономике, особенно в строительстве, – архиважная стратегическая задача». Сигнал к действию наконец прозвучал?

А какие формулировки, какие фигуры речи! «Такое количество трудовых мигрантов с крайне низким профессиональным уровнем, заполонивших нашу страну, убивает отечественный рынок труда, – указала Матвиенко, – но создаёт сверхприбыли для заинтересованных». Неужели за словами последуют действия? «Уверен, что столь правильное замечание о снижении доли мигрантов основано на реальных расчётах», – сразу же согласился член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов. По его словам, «давно пора заменить мигрантов россиянами, тем более что слухи о трудолюбии мигрантов и об их готовности работать за гроши сильно преувеличены».

И то верно. Киргизская (а затем и российская) пресса растиражировали реплику президента Киргизии Садыра Жапарова касательно реальной ценности «иностранных специалистов» из Средней Азии. Жапаров рассказал, как ему пришлось нанять рабочих из Дубая, чтобы построить Дом правительства в Бишкеке – «от безысходности». С его слов, киргизские строители «работали по пять часов в день вместо положенных восьми часов», «в субботу, несмотря на рабочий день, не приходили, могли пропасть и в понедельник», а «из пяти часов работы час у них уходил на обед, ещё час на телефон и столько же на перекур». «Работу, которую иностранцы завершают за день, нам не удаётся закончить и за неделю», – без обиняков резюмировал президент Киргизии.

Афрогастарбайтеры

Есть такая «городская легенда», что в 2007 году на самом верху был издан некий указ, регламентирующий завоз в Россию не менее 300 тыс. среднеазиатских мигрантов в год, а потому-де никакие призывы снизу остановить или ограничить трудовую миграцию не помогут (об этом недавно, в частности, упоминал публицист Павел Пряников). На самом же деле никаких «указов» не было. А вот в 2012 году, будучи кандидатом в президенты, Владимир Путин действительно упомянул в своей программной статье о необходимости запуска стратегии, благодаря которой численность населения России к 2025 году должна быть увеличена до 154 млн человек. Отсюда, похоже, и взялась эта цифра – 300 тысяч (примерно столько нужно было бы завезти мигрантов, чтобы за 38 лет достичь заявленной численности).

Как бы там ни было, но поток трудовых мигрантов нарастал год от года. Вот только «качество завозимого человеческого материала», как справедливо подметила Валентина Матвиенко, за это время сильно упало. Пряников, в свою очередь, приводит такие данные: в среднем среднеазиатский мигрант имеет образование, аналогичное пятому-шестому классу российской школы. От 80 до 90% мигрантов – выходцы из глухих аулов. Другими словами, в Россию едет малообразованное деревенское население, некультурное и агрессивное, настроенное разбогатеть во что бы то ни стало. Но если ограничить этот поток, считают специалисты, есть риск, что те же застройщики станут завозить работников из Азии и Африки.

Скажете – нонсенс? Буквально на прошлой неделе на площадке Валдайского клуба президента России призвали пустить в страну рабочих из Африки – чтобы заодно справиться и с низкой рождаемостью (sic!). Обращение к Владимиру Путину адресовал научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев. Похоже, у нас ещё есть выбор, но – только между плохим и очень плохим.

Молельня – и точка!

Между тем что ни день, то новые сообщения о преступлениях мигрантов. В подмосковной электричке двое «иностранных специалистов» из Средней Азии снимают скальп (!) с местного жителя, молодого неформала – за то, что покрасил волосы в синий цвет. В столичном парке 17-летний таджик по имени Аскарали, приехавший погостить к дяде, вместе с двумя земляками избивает ногами 24-летнего местного парня, отдыхавшего на скамейке. Нападавшего удалось задержать, Замоскворецкий суд определил заключить его под стражу на два месяца. При этом на видеозаписи хорошо видно, поясняет вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев, что якобы «агрессор» «спокойно сидит на лавке, а подонок бьёт его ногой по голове со спины, трусливо, по-шакальи». И всё это – среди бела дня.

Тем временем в Котельниках представители мусульманской общины обратились к главе СКР Александру Бастрыкину: якобы к ним в мечеть ворвались силовики и положили их лицами в пол. Но в Котельниках нет никакой мечети. И это признают в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Московской области. А дальше начинается жонглирование понятиями: «Поскольку в Котельниках большое количество мусульман, там действуют три мусульманских центра», – разъясняет глава ДУМ МО муфтий Рушан Аббясов. То есть де-факто в доме на Дзержинском шоссе, 5 всё-таки собираются трудовые мигранты – на первом этаже жилого дома. Вот и Андрей Медведев на это прямо указывает: «Рейд силовиков в Котельниках проводился в незаконном религиозном учреждении». Силовики, по словам Медведева, проводили «совершенно законные мероприятия в рамках борьбы с нелегальной миграцией», а «жителям Котельников надоели выходки мигрантов, которые уверены, что могут вести себя в гостях так же, как у себя дома».

К слову, причиной рейда называется «купирование деятельности радикальных салафитских групп». Получается, что эти группы прямо или косвенно покрывают в ДУМ Московской области?! «После обращения общины мусульман Котельников жители микрорайона Южный в Котельниках обратились к Бастрыкину с просьбой защитить их от мигрантов, – сообщает Кирилл Кабанов. – Наш президент дал чёткое указание: когда приезжаешь в любой регион России, необходимо соблюдать законы и традиции. А по нашим законам в жилых домах не может быть мечетей под видом религиозно-культурных центров. Точка».

Нет никакого смысла завозить мигрантов

С одной стороны – рост мигрантской преступности. С другой – замена таджиков и киргизов африканскими неграми, так себе перспектива. Положение безвыходное? Отнюдь, убеждён политолог Илья Гращенков. По оценке Росстата, в нашей стране живут 146,4 млн человек, из которых 41,7 млн – пенсионеры. Средний возраст жизни увеличивается, рождаемость сокращается, стариков становится больше. Падение рождаемости и высокую смертность компенсируют завозом мигрантов из Средней Азии. Но нужно ли это делать? Гращенков убеждён, что не нужно. «Коэффициент рождаемости должен быть на уровне 2, – отмечает эксперт, – а в России он около 1,7, и это уже необратимый процесс падения численности населения. Между тем демографическая проблема, при всей её принципиальной важности, практически не фигурирует в политической составляющей жизни страны». Удивлены? А всё потому, что нет прямой зависимости экономики от численности населения, как бы странно это ни прозвучало, считает эксперт. «Раньше было как – высокая рождаемость при высокой смертности, а на выходе – медленный рост экономики. Но на современном этапе рождаемость от состояния экономики непосредственно в данный момент отвязана – можно не рожать детей и при этом в моменте жить прекрасно, так как работу делают машины, а не люди. Мы живём в уникальное время. Почти все цивилизации, включая Китай, сталкиваются с депопуляцией. Но смысл не в том, чтобы оставаться многочисленным народом, а в том, чтобы выйти на некий стабильный уровень, который не позволит себя ассимилировать той же Средней Азии».

«Начальство говорит о дефиците квалифицированной рабсилы – инженеров, станочников, операторов сложной техники и т.п., – отмечает Павел Пряников. – Рассчитывать на мигрантов тут не приходится – им всё равно не хватает квалификации (есть ещё и недоверие служб безопасности предприятий). Изыскать квалифицированную рабсилу можно только среди коренных россиян». И если на это указывают уже и в Совете Федерации, есть шанс, что проблема будет решаться – уже в обозримом будущем.

Георгий Филин

Оригинал материала: “Наша Версия”