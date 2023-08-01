 

Дефицит витамина B12 у пожилых может повлиять на мозг и психическое здоровье

01.08.2023, 16:00, Разное
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В пожилом возрасте возможны нарушения способности усваивать витамин B12 из продуктов, что может привести к его дефициту. Некоторые из “ключевых признаков” дефицита витамина B12 включают усталость, трудности с концентрацией внимания и язвы во рту. Дополнительные симптомы могут включать покалывание в руках и ногах, плохое настроение и слабость.

Пополнение запасов витамина B12 имеет решающее значение по трем основным причинам. Во-первых, преимущество достаточного количества витамина B12 заключается в том, что он “уменьшает уменьшение размера мозга с возрастом”.

“Витамин B12 жизненно важен для здоровья мозга и всех его процессов, включая память и познание. Исследователи обнаружили, что размер вашего мозга может уменьшиться, когда у вас дефицит B12”, – говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Витамин B12 также может помочь поддерживать психическое здоровье. Он необходим для производства серотонина и дофамина, которые являются нейротрансмиттерами, улучшающими настроение.

“Исследователи обнаружили, что люди с низким уровнем B12 чаще борются с депрессией, чем люди с нормальным уровнем B12”.

Витамин B12 также может повысить уровень энергии, уменьшая чувство усталости. Он помогает преобразовывать пищу в энергию, расщепляя глюкозу из углеводов до аденозинтрифосфата (АТФ).

Один из самых простых способов узнать, есть ли у вас дефицит витамина B12, – сдать анализ крови, назначенный врачом.

Ранее МедикФорум писал о симптомах инфаркта.


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