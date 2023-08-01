Из Оксфордского словаря английского языка убрали слова Perestroyka и Glasnost

Под давлением общественников издатель Большого Оксфордского словаря удалил ряд русизмов из главного глоссария английского языка. Прежде всего реформа затронула специальные термины из новейшей истории России.

Так, слово Perestroyka заменено близким по смыслу, но совершенно не отражающий глубину и самобытность явления – Restructuring. Вместо Glasnost по новым правилам правильнее говорить Transparency, Khozraschyot заменён на безликое сочетание Economic accounting, а Uskoreniye – на Acceleration.

Также слово Balaclava в Оксфордском словаре отныне отмечено как украинизм.

В министерстве иностранных дел охарактеризовали происходящее, как «беспрецедентный акт русофобии на государственном уровне».

– Показательно, что цензуре британского режима подверглись слова, которые отражают явления, ставшие важнейшими достижениями нашей страны в двадцатом веке. Для всего человечества перестройка навсегда останется перестройкой, а не нелепым реструктурингом, – говорится в заявлении.

В Институте русского языка РАН в свою очередь напомнили: в английском языке всё равно остаётся много широкоупотребительных русизмов, которые британцам просто нечем заменить. Это, например, такие термины как Muzhik, Pogrom, Marshrutka.

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