Овнам важно следить за работой пищеварительной системы: гороскоп здоровья на август-2023

Последний месяц лета – идеальное время, чтобы заняться своим здоровьем. Температура воздуха в августе все еще радует теплом во всех регионах, следовательно, можно проводить много времени на природе, занимаясь спортом и релаксацией. Однако, чтобы оздоровительные процедуры оказались максимально эффективными, они должны соответствовать энергетике, которую люди получают от планет и созвездий. Представляем вашему вниманию гороскоп здоровья на август 2023 года.

Овен

В августе Овну стоит следить за состоянием своей пищеварительной системы, ведь от этого будет зависеть ваше общее самочувствие и настроение. Старайтесь есть больше свежих фруктов и овощей, а вот от жирной и жирной пищи лучше отказаться. Также обязательно поддерживайте водный баланс в организме.

Еще Овну рекомендуется избавиться от вредных привычек – это поможет снять психологическое напряжение, укрепить иммунитет и предотвратить развитие опасных заболеваний. Если вы не можете преодолеть зависимость самостоятельно, то обратитесь за помощью к близким людям – они дадут вам мотивацию.

Телец

Тельцу стоит научиться управлять своими эмоциями, чтобы избежать проблем со здоровьем. Освойте технику правильного дыхания, а также не отказывайте себе в удовольствии помедитировать несколько минут. Если вы не можете побороть панику и гнев самостоятельно, то обратитесь к специалисту за помощью.

Тем, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой, заниматься самолечением настоятельно не рекомендуется. Даже если сейчас наступил период, когда вы испытываете хорошее самочувствие, не стоит расслабляться. Любая стрессовая ситуация может спровоцировать появление неприятных симптомов.

Близнецы

А вот Близнецам стоит следить за своей внешностью, ведь первые признаки ухудшения здоровья будут связаны именно с ней. Больше всего в августе может пострадать желудочно-кишечный тракт. Так что ни в коем случае не перегружайте пищеварительную систему тяжелой пищей и перееданиями.

Также звезды рекомендуют представителям знака чаще спать. Это станет залогом не только бодрости, но и здорового организма. А вот просыпаться по утрам стоит пораньше, ведь именно в первую половину суток энергия будет переполнять вас. На завтрак лучше всего есть злаково-фруктовые каши.

Рак

Раку стоит научиться грамотно распределять имеющуюся энергию. Если вы почувствуете, что ваше самочувствие ухудшилось, то обратитесь в больницу за помощью. Даже обычный упадок сил может говорить о наличии невыявленного заболевания, которое пока находится на ранних стадиях развития.

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Кроме профилактики заболеваний представителям стихии Воды стоит заняться наведением порядка в доме. Причем речь идет не только о влажной уборке, но и о выбрасывании хлама, который является источником негативной энергии. А еще постарайтесь поменьше сидеть в Интернете и смотреть рекламу по телевизору.

Лев

Львам стоит держаться подальше от алкоголя в августе. Максимально допустимая дозировка не должна превышать 200 миллилитров красного вина за обедом.

От любых переживаний и тревог стоит также избавиться, дабы не ухудшать состояние и без того пошатнувшейся нервной системы. Старайтесь проводить как можно больше времени на природе и заниматься спортом. Так вы сможете получить заряд дофамина (гормона счастья), и все переживания уйдут в небытие.

Дева

Деве стоит отправиться на плановый осмотр к стоматологу, чтобы предотвратить неприятные симптомы пульпита (например, зубную боль). Тем, кто содержит свою ротовую полость в идеальном состоянии, рекомендуется уделить внимание гормональному фону, поскольку от него будет зависеть ваш эмоциональный настрой.

Девам, которые хотят сбросить несколько лишних килограммов, стоит воздержаться от тяжелых физических нагрузок, иначе они рискуют получить травму. А вот периодическое голодание и сбалансированная диета еще никому не повредили. Главное, не забудьте проконсультироваться с врачом-диетологом.

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Весы

Здоровье Весов в августе будет очень радовать стабильностью, но при условии, что представитель данного знака откажется от общения с личностями, которые вызывают чувство раздражения. Чаще прислушивайтесь к своему психологическому состоянию, ведь его колебания могут отразиться и на физическом здоровье.

Попробуйте сконцентрироваться на позитивных аспектах вашей жизни – это поможет вам начать легко относиться к любым проблемам и переживаниям. Также не забывайте о том, что иногда человеку нужно выговориться, чтобы облегчить тяжесть, что лежит на душе.

Скорпион

Скорпиону также рекомендуется заняться профилактикой заболеваний ротовой полости. Однако вас может начать беспокоить не только пульпит, но и стоматит. Поэтому рекомендуется уделить внимание еще и повышению иммунитета – ешьте больше фруктов и овощей в сыром виде.

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Положительный настрой поможет быстрее восстановить психологическое и физическое состояние. Поэтому не стоит зацикливаться на проблемах – позвольте себе хотя бы на некоторое время забыть о них. Также постарайтесь больше общаться с приятными людьми, которые дарят вам вдохновение.

Стрелец

Чтобы разобраться в причинах своего переменчивого эмоционального состояния, Стрельцам следует посетить психолога в этом месяце. Также астрологи советуют пройти комплексное обследование нервной системы: есть вероятность наличия серьезного заболевания, симптомом которого является раздражительность.

Приступая к решению тех или иных проблем, Стрельцу не стоит ожидать мгновенного результата. Наберитесь терпения и не пытайтесь форсировать события, иначе рискуете испытать разочарование. Также не пренебрегайте возможностью заручиться поддержкой близких людей.

Козерог

Козерогу в августе стоит позаботиться о своем позвоночнике. Следите за осанкой во время сидячей работы, а также избегайте тяжелых физических нагрузок. В противном случае есть риск появления болезненных ощущений, справиться с которыми будет тяжело.

Также представителям стихии Земли стоит заботиться о своих глазах. Постарайтесь меньше сидеть за компьютерами и гаджетами, а также чаще давайте своему зрительному органу отдых. Посетить окулиста и проверить зрение также будет нелишним.

Водолей

Чтобы чувствовать себя здоровым, Водолей должен чаще отдыхать, а также четко следовать рекомендациям врачей. Внезапная агрессия или эмоциональный дискомфорт могут негативно отразиться на психологическом состоянии, так что старайтесь не зацикливаться на негативе.

В конце месяца Водолей может подхватить простудное заболевание, для лечения которого одного иммунитета может не хватить. Не пренебрегайте походом в поликлинику, а также обязательно введите в рацион больше витаминов, чтобы дать организму силы.

Рыбы

Рыбам не стоит перегружать свой организм физическими нагрузками, иначе это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы давно находитесь в состоянии подавленности, то немедленно обратитесь за помощью к терапевту. Возможно, причиной проблемы является какая-то болезнь.

Духовные практики – это то, что поможет Рыбам как следует расслабиться и запастись энергией. Особенно большую пользу принесет йога, если заниматься ею каждый день. Также постарайтесь избавиться от вредных привычек и привязанностей к людям, которые приносят лишь дискомфорт.