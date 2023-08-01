Скандалы: Алмазная донна

Бизнес супруги главы Якутии Айсена Николаева Людмилы вновь получил многомиллионный кредит от госбанка

Если судить по ежегодным декларациям о доходах, жёны российских губернаторов обладают завидной способностью поднимать и вести бизнес. Причём, сфера их деятельности не только «женские» области типа салонов красоты или магазинов модной одежды. Тут вам и отели, и строительство, и даже добыча алмазов. Прямо скажем, везёт главам регионов на супруг, обладающих недюжинными предпринимательскими талантами.

Как недавно сообщали в СМИ, «Алмазэргиэнбанк», главным акционером которого является Республика Якутия, с завидным постоянством кредитует бизнес супруги главы Якутии Айсена Николаева – Людмилы Николаевой – алмазодобывающей компании «Алмар». Сумма очередного кредита составила 360 млн рублей. Но интересно, что активы заёмщика не превышают 334 млн рублей. Выходит, что кредитная «планка» заметно превысила сумму активов компании с учётом того, что 2022 год «Алмар» закончил с убытком в 56 млн рублей. Но оставим банковские дела самим банкам – им, видимо, виднее.

Из банка за алмазами

«Алмар» создан в 2015 году под названием АГК («Арктическая горная компания») и зарегистрирован в селе Оленёк (Якутия). Компания ведёт разведку алмазов через свою 100%-ную «дочку» – АГК. Последняя владеет лицензиями на геологоразведку россыпных месторождений алмазов Беенчиме и Хатыстах, расположенных на севере Якутии недалеко от Тикси. С 2021 года к геологоразведке привлекли другого подрядчика – дочернюю компанию «Алросы» «Алмазы Анабара». По прогнозам геологоразведки ресурсы двух месторождений оцениваются в 9 млн каратов (категория P2) для открытого способа добычи и в 20 млн каратов (категория P3) для подземного способа добычи. При этом «стоить» эти ресурсы могут не менее 1 млрд долларов.

В декабре 2021 года «Алмар» выходил на IPO на биржу в Санкт-Птербурге. В рамках подготовки к IPO компания уже привлекла 200 млн рублей в ходе закрытого размещения акций. Тогда и подтвердились сведения о прямом участии Людмилы Николаевой в этом бизнесе. Супруга главы Якутии Айсена Николаева стала крупнейшим акционером «Алмара» с долей 32,37%. 7,63% достались ИФК «Солид», 6,67% – инвесткомпании ITI Capital (6,67%) и 4,77% банку «Держава». Кроме этого, компания Polarctic Capital владеет 8,09%. Ещё 40,47% принадлежит другим топ-менеджерам «Алмара»: депутату Верховного Совета ЯАССР и Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии ряда созывов Павлу Андрееву с долей 16,19%, Сергею Граханову и Роману Ноговицину – с долями по 12,14%.

По сведениям местного интернет-ресурса, Людмила Николаева, как и её высокопоставленный супруг, «выросли» из коммерческого банка «Алмазэргиэнбанк», созданного в золотые годы Фонда САПИ.

Легко понять, что Людмила Николаева – дама весьма состоятельная. Кроме «Алмара», в её сферу деятельности вошли Строительный рынок, ювелирные компании и прочие «мелочи». Бизнес-леди также принадлежит 25% доли уже упомянутой выше Polarctic Capital. По информации СМИ, в 2022 году доход Людмилы Николаевой составил 48 млн рублей.

Но одна ли госпожа Николаева блистает такими бизнес-талантами?

Кто в доме хозяин?

В 2022 году Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» представил исследование, в котором попытался отобразить собирательный образ жены российского губернатора. Эксперты исследовали открытые данные о супругах глав 83 регионов России. Результаты исследования показали, что среднестатистический возраст супруги губернатора – 45 лет. При этом 53% из этих женщин не стремятся к публичности, предпочитая «скромную» роль домохозяйки. А вот в список «деловых» дам вошли 13 бизнес-леди.

Самой богатой из жён российских губернаторов уже много лет считают супругу главы Брянской области Александра Богомаза – Ольгу Богомаз. По итогам 2021 года её состояние составило 389 млн рублей, тогда как муж-губернатор заработал 5,2 млн. А всё потому, что, по данным Forbes, 60% картофеля, который продается в магазинах X5 Retail Group, выращено на полях КФХ «Богомаз», принадлежащего супруге губернатора.

Зато, как ранее уже писала «Версия», по итогам 2015 года Ольга Богомаз смогла заработать 910 миллионов рублей.

История «становления» госпожи Богомаз как бизнес-вумен довольно трогательна. Поженившись еще студентами, Ольга и Александр по окончании института приехали в родное село Александра Меленск в Брянской области, где занялись картофелеводством. По словам самой Ольги Александровны, «начинали мы еще в 1998 году с одного гектара земли для обработки, а сейчас по валовому производству картофеля мы являемся первыми производителями в России». При этом она добавила, что «выращивала и копала картофель поначалу сама». Её супруг с 1998 по 2003 год работал главным инженером ПУ «Стародубрайгаз» ОАО «Брянскоблгаз».

Как также сообщала «Версия», на момент мая 2016 года Ольге Богомаз принадлежали 79 земельных участков, преимущественно сельхозназначения, самый большой – 760 га. Кроме этого при развитии бизнес прирос 2 молочными фермами, полями, засеянными пшеницей, кукурузой, ячменём, соей, и овощехранилищами на 100 тысяч тонн, 3 фасовочными линиями, 6 складами, мельницей, 5 свинарниками, 2 коровниками, пилорамой, бойней, 3 артезианскиими скважинами. Перечень должен был бы продолжиться многоэтажной виллой, однако в декларации значится лишь квартира площадью 34,4 квадратных метра. И – свыше 100 транспортных средств, включая престижный Porsche Cayenne Turbo, автокран КамАЗ, 7 грузовиков, 40 тракторов, 15 комбайнов и косилку.

Второе место в рейтинге «Форбс» в 2016 году занимала Ольга Груздева, жена тогдашнего губернатора Тульской области Владимира Груздева. В то время её годовой доход составлял 619,5 млн рублей, при доходе супруга в 1,1 миллиарда.

Ещё один красноречивый пример «крутых» бизнес-леди – супруга президента Татарстана Рустама Минниханова Гульсина, регулярно попадающая в рейтинг самых богатых женщин России. Гульсина Ахатовна руководит крупнейшим в Казани спа-центром Luciano напротив Казанского кремля. Первая леди Татарстана любит умопомрачительно дорогие наряды и украшения. На ней замечено несколько часов стоимостью 20–30 млн рублей, серьги De Grisogono более чем за 5 миллионов. За 2021 год Гульсина Минниханова заработала 166,6 миллиона рублей – на 50 миллионов меньше, чем в 2020 году. Её высокопоставленный супруг тем временем принёс в семью «всего» 11 миллионов.

«Версия» также составила свой рейтинг богатейших спутниц жизни губернаторов. К слову, упомянутая выше «Алмазная королева» Людмила Николаева занимает в нём 8-е место.

Что люди скажут?

Вернёмся к первой леди главы Якутии Людмиле Николаевой. Вернее, самому Айсену Николаеву и его семье.

Сестра главы Якутии Николаева (Кулаковская) Аяна Сергеевна (ИНН 1435155210) являлась соучредителем кредитно-потребительского кооператива граждан «Взаимопомощь». Кооператив был ликвидирован в 2011 году по причине «безнадёжности взыскания долгов по налогам и прочим сборам».

По данным СМИ, Аяна Николаева фигурировала как минимум в трёх госконтрактах, заключенных в 2020 году в формате «с единственным поставщиком».

Не отстаёт от «молодых» и 70-летняя тёща главы Якутии – Санникова Дария Николаевна. В своём пенсионном возрасте женщина ещё продолжала работать в одном из бюджетных учреждений региона. Но это не мешало ей быть учредителем 12(!) компаний. Среди них «Синема-Центр» и «Фанам-Синема». Журналисты утверждают, что Дария Николаевна не только «крутит» фильмы, но также выпускает книги, учебники, ведет (вела) какие-то образовательные процессы, ресторанный и развлекательный бизнесы.

А между тем, эксперты считают, что Айсен Николаев утрачивает авторитет в регионе. Люди недовольны проводимой им политикой. При этом ведут себя родственники главы Якутии зачастую вызывающе. Так, Людмила Николаева этим летом пришла на встречу с деревенскими погорельцами с сумочкой за 105 тысяч рублей.

Из всего здесь сказанного можно сделать два предположительных вывода.

Да, среди жён глав регионов России есть действительно «пробивные» женщины, которые «сделали себя сами», взять хотя бы Ольгу Богомаз. И с такими спутницами жизни высокопоставленным мужчинам, видимо, повезло.

А второе предположение – наоборот. Высокий пост главы семьи предоставляет массу возможностей для развития бизнеса, недоступных рядовому обывателю. При том, что ситуация во многих регионах требует срочных и эффективных управленческих решений по её улучшению.

Сергей Апасов

Оригинал материала: “Наша Версия”