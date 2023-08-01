 

Онколог Воробьев назвал симптомы рака кожи головы

01.08.2023, 14:35, Разное
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Симптомы рака кожи головы могут часто спутать с обычными проблемами, такими как перхоть и псориаз. Однако эксперты предупреждают, что недостаточное внимание к этим признакам может привести к серьезным последствиям.

Кожа головы подвергается интенсивному воздействию солнечных лучей, делая ее уязвимой для вредного ультрафиолетового (УФ) излучения, и, как результат, рак кожи головы может развиваться незаметно. Врач-онколог Андрей Воробьев, консультирующий для МедикФорум, обозначил несколько потенциальных предупреждающих признаков рака кожи головы:

1. Постоянная боль или незаживающая язва на коже головы.
2. Припухлость или шишка, которая сохраняется и увеличивается в размерах.
3. Неравномерные участки кожи, выглядящие чешуйчатыми, шероховатыми или покрытыми коркой, с изменением цвета или текстуры.
4. Изъязвления или открытые раны, которые не заживают в течение нескольких недель.
5. Заметные изменения в характере роста волос на коже головы, такие как истончение или выпадение волос в определенной области.
6. Увеличенные лимфатические узлы на шее или вокруг области головы.

Эксперты советуют обращаться к врачу, если есть опасения по поводу здоровья кожи головы или замечены необычные изменения. Консультация со специалистом, таким как врач общей практики или консультант-дерматолог, может помочь во вовремя выявлении и лечении возможных проблем.


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