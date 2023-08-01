Эндокринолог Павлова: Изменение запаха пота может свидетельствовать о проблемах со здоровьем

Эндокринолог Зухра Павлова пояснила в интервью о том, как запах пота может указывать на патологические причины. Согласно ее советам, важно обратить пристальное внимание на запах пота и его изменение. Она подчеркнула, что резкое усиление запаха пота может быть связано с гормональными изменениями.

Особенно она отметила, что у женщин изменение запаха пота может указывать на повышение уровня андрогенов, мужских половых гормонов. Также у мужчин аналогичное усиление запаха может свидетельствовать о гормональном дисбалансе. В случае обнаружения таких изменений, эксперт рекомендует обязательно обратиться к врачу для консультации.

Кроме того, эндокринолог отметила, что кисловатый телесный запах часто возникает в случае грибковых инфекций.

Она также подчеркнула, что диабет может привести к изменению запаха пота. У людей с повышенным уровнем сахара в крови организм может не справиться с его переработкой, и некоторая часть глюкозы начинает выводиться через кожу вместе с потом. При диабете первого типа у некоторых пациентов даже может появиться сладковатый запах пота, что связано с образованием сорбитола из избыточной глюкозы.

Таким образом, эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула, что запах пота может служить важным сигналом о состоянии здоровья и рекомендовала не игнорировать такие изменения, а обращаться за консультацией к врачу.