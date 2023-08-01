 

“Суд назначил наказание”: рэпер Оксимирон* снова поплатился за нарушение закона

01.08.2023, 14:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Исполнитель хитов “Где нас нет”, “Город под подошвой”, “Fata Morgana” активно мелькает в новостях российских СМИ, хотя еще в октябре был внесен в реестр иноагентов. Несмотря на “черную метку”, рэпер Оксимирон* все еще на слуху, а теперь еще и повод для шумихи серьезный — итог судебных разбирательств.

Сайт “Радио 1” информирует, что артист не добавил подпись о своем статусе в публикацию в соцсети, которую выпустил под конец 2022 года. С этой оплошностью разобрался суд Северной столицы. В Санкт-Петербурге на рэпера повесили клеймо нарушителя закона.

“Суд назначил Оксимирону* наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей”, — цитирует URA.RU информацию ведомства в телеграм-канале. Вряд ли артисту эта сумма кажется большой потерей. На пике карьеры при выпуске альбома “Горгород” в 2015 году Оксимирон* был очень популярной звездой с крупными гонорарами.

Между тем RT напоминает, что это не первый штраф в отношении рэпера. За нарушение закона в статусе иноагента он поплатился уже дважды. Минувшей зимой ему пришлось выплатить 45 тысяч рублей из-за признания виновным в дискредитации армии РФ.

* Оксимирон (Мирон Федоров) считается в России иноагентом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Эксперт: поляки намерены возродить крепостное право на Западной Украине

01.08 / Скандалы: Место захоронения бойцов ЧВК «Вагнер» в Березовском реконструируют к началу сентября

01.08 / Мнение: Снайперское крушение?

01.08 / Вирус BleedingPipe угрожает безопасности пользователей Minecraft

01.08 / Вред сна с мокрыми волосами: что грозит забытой привычкой

01.08 / Роскомнадзор закупится мобильными устройствами на 2,3 млн рублей для проверки защиты

01.08 / Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ

01.08 / В Москве прошел стихийный митинг хипстеров против строительства завода авиадвигателей

01.08 / Расческа расческе рознь: для чего на самом деле существуют разные типы гребней (некоторыми можно расчесывать даже мокрые волосы)

01.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Мали и Буркина-Фасо вступят в войну, если в Нигере начнется интервенция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика