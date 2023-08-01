 

Виктор Логинов из “Счастливы вместе” раскрыл свой главный страх

01.08.2023, 14:21, Разное
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Известный российский актер и телеведущий Виктор Логинов находился на пике популярности с 2006 по 2013 год, когда на телеканале ТНТ выходил один из самых рейтинговых сериалов “Счастливы месте”. Звезда исполнила в ситкоме главную роль – продавца обуви и отца семейства Гены Букина.

Как отметил сам Виктор Логинов, пик популярности уже прошел, теперь можно спокойно ходить по улице. Однако он все еще остается востребованным актером и, к примеру, сейчас играет в спектакле “Не понравится — уйду”.

В интервью изданию WomanHit Виктор Логинов подчеркнул, что считает себя разноплановым артистом. На телевидении он может быть одним, в кино другим, а на сцене театра и вовсе третьим. Кроме карьеры, важнейшим аспектом в жизни звезды является семья.

Актер был женат четыре раза, у него пятеро детей. Самым большим счастьем Виктор Логинов считает засыпать и просыпаться с любимым человеком. Самым близким человеком он считает нынешнюю супругу Марию Гуськову.

По словам звезды, семья должна строиться на доверии и взаимном уважении. Кроме того, очень важно, чтобы желание говорить друг с другом осталось после того, как пройдет химия.

Внутренне артист чувствует себя на 30 лет. По его словам, осознает старости может прийти, когда захрустят колени. Виктор Логинов подчеркнул, что самым большим его страхом является “оказаться недееспособным, беспомощным”.


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