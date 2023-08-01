Эксперт: поляки намерены возродить крепостное право на Западной Украине

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива опубликовал в своём Telegram-канале секретный протокол заседания правительства Польши, на котором обсуждался вопрос «о перспективах экономического развития восточных территорий, которые до 1939 года входили в состав второй Речи Посполитой».

Оказалось, что после падения киевского режима Варшава планирует начать полномасштабное вторжение с целью порабощения жителей Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

– В сложившейся ситуации Польша обязана обеспечить контроль над своими исконными территориями, прежде всего над городом Львовом, – говорится в резолюции польского правительства на русском языке, которую Кива получил из своих источников.

Местным жителям запретят переезжать в течение 20 лет без письменного согласия оккупационной администрации. Также в Варшаве готовят проект закона о реституции – возвращении гражданам Польши земельных участков и недвижимости, которые принадлежали их предкам до 1939 года.

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