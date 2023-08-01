 

Скандалы: Место захоронения бойцов ЧВК «Вагнер» в Березовском реконструируют к началу сентября

01.08.2023, 13:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кладбище в Березовском Свердловской области реконструируют до 1 сентября 2023 года

На нем похоронены бойцы ЧВК «Вагнер», погибшие во время защиты интересов России. Реконструкцию кладбища проведут по той же концепции, что и у места погребения в Горячем ключе Краснодарского края. Сейчас изготавливают 150 памятников для павших бойцов частной военной компании. На могилах павших бойцов ЧВК «Вагнер» установят треугольники из камня, форма которых напоминает «зубы дракона» — «Линии Вагнер», установлению «вагнеровцами» для обеспечения безопасности российских границ. Такая форма надгробия символизирует готовность защищать родину даже после смерти.

Главным и единственным отличием от кладбища в Горячем ключе — использование белой гранитной крошки вместо травяного газона. Связанно это с климатом местности.

Напомним, в Новосибирски и Балашихе были открыты памятники в честь погибших за Родину бойцов ЧВК «Вагнер». Помимо этого, мемориальный комплекс установили в часовне в Горячем Ключе.

Илья Орешкин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Эксперт: поляки намерены возродить крепостное право на Западной Украине

01.08 / Мнение: Снайперское крушение?

01.08 / Вирус BleedingPipe угрожает безопасности пользователей Minecraft

01.08 / Вред сна с мокрыми волосами: что грозит забытой привычкой

01.08 / Роскомнадзор закупится мобильными устройствами на 2,3 млн рублей для проверки защиты

01.08 / Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ

01.08 / В Москве прошел стихийный митинг хипстеров против строительства завода авиадвигателей

01.08 / Расческа расческе рознь: для чего на самом деле существуют разные типы гребней (некоторыми можно расчесывать даже мокрые волосы)

01.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Мали и Буркина-Фасо вступят в войну, если в Нигере начнется интервенция

01.08 / Зарема Мусаева: «Стоит прощать и не падать на их уровень зла»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика