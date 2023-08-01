Скандалы: Место захоронения бойцов ЧВК «Вагнер» в Березовском реконструируют к началу сентября

Кладбище в Березовском Свердловской области реконструируют до 1 сентября 2023 года

На нем похоронены бойцы ЧВК «Вагнер», погибшие во время защиты интересов России. Реконструкцию кладбища проведут по той же концепции, что и у места погребения в Горячем ключе Краснодарского края. Сейчас изготавливают 150 памятников для павших бойцов частной военной компании. На могилах павших бойцов ЧВК «Вагнер» установят треугольники из камня, форма которых напоминает «зубы дракона» — «Линии Вагнер», установлению «вагнеровцами» для обеспечения безопасности российских границ. Такая форма надгробия символизирует готовность защищать родину даже после смерти.

Главным и единственным отличием от кладбища в Горячем ключе — использование белой гранитной крошки вместо травяного газона. Связанно это с климатом местности.

Напомним, в Новосибирски и Балашихе были открыты памятники в честь погибших за Родину бойцов ЧВК «Вагнер». Помимо этого, мемориальный комплекс установили в часовне в Горячем Ключе.

Илья Орешкин