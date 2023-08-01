Мнение: Снайперское крушение?

В 4 часа 36 минут Министерство обороны России разместило в своем Telegram-канале сообщение о пресечении «террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области».

В сообщении есть и такая информация: «один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити».



Отсюда

Получается, что у средств радиоэлектронной борьбы армии России снайперская точность? Уже второй раз подряд потерявшие управление беспилотники попадают точно в Москва-сити, в одно и тоже 50-этажное здание?

На этот раз сбитый беспилотник врезался в 21-этаж, помещения в котором занимает Министерство экономического развития России..

Эти помещения (на снимке) реально нежилые. Там люди не жили, там они работали.

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