 

Вирус BleedingPipe угрожает безопасности пользователей Minecraft

01.08.2023, 11:55, Разное
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Игровой мир Minecraft подвергся новой опасности, связанной с появлением вредоносного программного кода. Как пишет Tom’s Hardware, в популярной игре зародился вирус BleedingPipe, который позволяет хакерам вмешиваться в работу серверов онлайн-проекта и заражать компьютеры игроков по всему миру.

Основанная на проблеме с Java, техника BleedingPipe способна передавать свой зловредный код на сервер, а затем заражать ПК пользователей, которые подключены к этому серверу. В итоге хакеры получают удаленный доступ к компьютерам жертвы, позволяя себе разнообразные манипуляции, включая загрузку и шифрование личных файлов для последующего выкупа.

Представители сообщества, занимающегося противодействием распространению вредоносных программ в Minecraft, отмечают, что BleedingPipe легко распространяется вместе с одним из модов, что делает ситуацию особенно опасной. “BleedingPipe заражены как минимум 30 различных модов для Minecraft, которые используют многие игроки и серверы, в том числе AetherCraft и ttCore”, — отмечает один из игроков.

По счастью, находятся энтузиасты, готовые предложить решение проблемы. Например, пользователь с ником Dogboy21 разработал патч, который позволяет предотвратить воздействие BleedingPipe. Для этого достаточно загрузить и переместить новый файл с расширением *.jar в папку с модами. Таким образом, игрокам необходимо лишь убедиться, что они не используют уязвимые версии игры 1.7.10 или 1.12.2, чтобы обезопасить себя от возможного взлома.


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